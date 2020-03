De Leeuw kan tegen VVV naast Kuyt, Van Persie en Huntelaar komen

FC Emmen kan zaterdagavond een grote stap naar lijfsbehoud zetten. Voor eigen publiek neemt de nummer twaalf van de Eredivisie het op tegen nummer dertien VVV-Venlo. De bezoekers zijn onder Hans de Koning bezig aan een uitstekende serie en heeft onder zijn leiding afstand genomen van de degradatiezone. De ogen zullen gericht zijn op Michael de Leeuw, die met een doelpunt in een bijzonder rijtje terecht kan komen. Opta beschouwt voor op het duel in De Oude Meerdijk, zaterdag vanaf 19.45 uur.

o VVV-Venlo won zeven en verloor slechts één van de laatste tien uitwedstrijden tegen FC Emmen in alle competities (twee keer gelijk); afgelopen seizoen eindigde deze ontmoeting in een 1-1 gelijkspel.

o VVV-Venlo maakte in zes van de laatste zeven duels met FC Emmen het openingsdoelpunt (één keer werd het 0-0); vier keer was het Jonathan Opoku die de 1-0 op het scorebord zette.

o FC Emmen pakte de volle buit uit de laatste vier thuiswedstrijden in alle competities kan voor het eerst sinds 2013 vijf opeenvolgende duels in eigen huis winnend afsluiten.

o Michael de Leeuw (33 jaar, 152 dagen op wedstrijddag) kan tegen VVV-Venlo in zijn derde wedstrijd op rij tot scoren komen, in de afgelopen tien jaar lukte dat enkel Dirk Kuyt, Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar op latere leeftijd.

o Sinds de winterstop kregen slechts drie teams (FC Groningen, AZ, Sparta Rotterdam) gemiddeld minder schoten op doel tegen per wedstrijd dan FC Emmen (4,0), dit lag voor de winterstop nog op zes per wedstrijd.

o Glenn Bijl was sinds de start van afgelopen seizoen goed voor negen assists vanuit open spel, iets wat slechts zeven spelers beter deden over deze periode.

o VVV-Venlo hield in de laatste drie Eredivisie-wedstrijden ‘de nul’ en kan het clubrecord op het hoogste niveau uit 1988 evenaren als de ploeg nogmaals de nul houdt.

Voorbeschouwing Opta Eredivisie-speelronde 26

o De laatste zeven Eredivisie-duels werden niet verloren door VVV-Venlo (drie keer winst, vier keer gelijk), alleen in 1957/58 (elf) en in 1986/87 (veertien) zetten de Venlonaren een langere reeks neer.

o Danny Post zette dit Eredivisie-seizoen gemiddeld 3,6 tackles per 90 minuten in, slechts twee middenvelders met minstens 600 speelminuten (Lindon Selahi en Pol Llonch) deden dit vaker.

o Thorsten Kirschbaum stopte negentien van de twintig schoten die hij op doel te verwerken kreeg in de laatste vier speelronden, zijn reddingspercentage van 95 procent was het hoogste van alle keepers in deze periode.