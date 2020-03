Sam Lammers pakt draad direct op: ‘Ik denk nog niet aan Oranje’

De samenwerking met Ernest Faber bevalt Sam Lammers goed. De aanvaller van PSV stond de gehele eerste seizoenshelft aan de zijlijn met een ernstige blessure, maar keerde in januari terug op het veld. Onder Faber veroverde hij direct een basisplaats; in twee van zijn laatste drie wedstrijden kwam Lammers tot scoren. In onderstaande video vertelt hij in gesprek met DAZN over de samenwerking met Faber en diens voorganger Mark van Bommel en gaat de spits in op de vraag of hij denkt aan het Nederlands elftal.