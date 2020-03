Faber wijst miljoenenaankoop op probleem en gaat in op ‘kwestie-Gakpo’

Ernest Faber verwacht veel meer van Armindo Bruma, zo laat de trainer van PSV vrijdag weten op de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen van zondag. De interim-coach wil dat de vleugelaanvaller zich meer gaat toeleggen op het maken van doelpunten. Bruma kwam in zijn laatste zeventien wedstrijden voor PSV tot slechts één doelpunt, wat volgens Faber veel te weinig is. De buitenspeler kwam vorig jaar zomer voor vijftien miljoen euro over van RB Leipzig.

Faber is echter niet alleen maar negatief over Bruma, die hij omschrijft als een ‘sfeermaker in de groep’. "Hij moet alleen zorgen dat hij meer doelpunten gaat maken", benadrukt de opvolger van Mark van Bommel als eindverantwoordelijke bij PSV. "Hij doet het werk dat hij moet doen op de trainingen en hij zal daar nog een aantal stapjes in kunnen maken. Het is aan hem om dat te laten zien."

Bruma speelde eerder in zijn loopbaan voor onder meer Sporting Portugal en Leipzig, waardoor Faber van mening is dat de toch pas 25-jarige aanvaller inmiddels over voldoende ervaring beschikt op topniveau. "Hij kan wat beslissender zijn voor de groep, maar de bal ligt bij hem. Iedereen staat hier klaar om hem te helpen, om te zorgen dat hij steeds beter wordt. Wij faciliteren, maar hij moet het wel zelf doen."

Cody Gakpo scoorde zondag tegen Feyenoord (1-1)en trok daarna het PSV-shirt over zijn hoofd om een speciaal shirt dat hij daaronder droeg te tonen aan het publiek. Het leverde de aanvaller een gele kaart op, waardoor Gakpo geschorst is voor de ontmoeting met FC Groningen van zondag. Faber wil echter nog geen definitieve vervanger aanwijzen. "Het is makkelijk voor mij als er iemand wegvalt, omdat je er gelijk iemand neer kan zetten die het moeiteloos kan overnemen."

Faber kan onder meer kiezen uit Noni Madueke en Ritsu Doan als vervanger van Gakpo. Laatstgenoemde is volgens de PSV-trainer goed bezig op de trainingen, maar dat resulteert niet automatisch in een basisplaats. "Hij zal geduldig moeten zijn, hij gaat ook zeker de kans krijgen. We hebben vrijdag en zaterdag nog de tijd om te zorgen dat we een winnend elftal hebben. Daar kan hij deel van uitmaken." Faber merkt dat Doan soms moeite heeft met het niveau van PSV. "Je moet realiseren dat de stap van Groningen naar PSV groot is, daar krijgt hij de tijd voor. Hij gaat een keer de kans krijgen en dan moet hij ervoor zorgen dat hij erin blijft staan."