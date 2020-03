Manchester United onderzoekt ernstige beledigingen na zege op Derby County

Manchester United is een onderzoek gestart naar de ernstige beledigingen aan het adres van Jesse Lingard, donderdagavond na de 0-3 zege op Derby County in de vijfde ronde van de FA Cup. Toen de aanvaller na afloop de spelersbus instapte, werd hij verbaal bejegend door meerdere aanwezige voetbalfans, mogelijk supporters van Manchester United. Videobeelden van het incident deden vervolgens de ronde op sociale media.

Een van de personen lijkt in de video het N-woord te roepen richting Lingard. Een ander stipt aan dat hij vorig kalenderjaar nul doelpunten en assists verzorgde in de Premier League, terwijl Lingard meermaals 'shit' wordt genoemd. Manchester United gaat met Derby County in gesprek over wat er precies gebeurde naast stadion Pride Park. De club hoopt onder meer te weten te komen of het gaat om supporters van Manchester United, zodat men zelf straffen kan uitdelen als de personen worden geïdentificeerd.

De politie van Derbyshire is ook op de hoogte van de gebeurtenissen en zegt onderzoek te doen. Lingard ligt al geruime tijd onder vuur bij een deel van de aanhang van Manchester United. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder kwam ook na de jaarwisseling niet tot een doelpunt of assist in de competitie. Wel scoorde hij op 26 januari in de FA Cup tegen Tranmere Rovers (0-6), terwijl hij in 2019 tot scoren kwam in de Europa League tegen FC Astana (2-1 nederlaag) en in de FA Cup tegen Arsenal (1-3 zege).

Zijn laatste treffer in de Premier League dateert echter van december 2018. Eind vorig jaar vertelde Lingard in een interview met de Daily Mail dat zijn prestaties gebukt gaan onder persoonlijke omstandigheden. Zijn moeder is ernstig ziek geworden, waardoor Lingard zorg draagt voor zijn veertienjarige broertje en zijn elfjarig zusje, terwijl hij bovendien zelf een eenjarige dochter heeft. Bij zijn opa is prostaatkanker vastgesteld, wat de persoonlijke zorgen van Lingard alleen maar heeft vergroot.