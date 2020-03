Vlap slaat terug naar De Mos: ‘Het is laag om mijn familie erbij te halen’

Michel Vlap kende dit seizoen een lastige start bij Anderlecht. Onder voormalig trainer Vincent Kompany had de aanvallende middenvelder aan het begin van het seizoen een basisplek, maar opvolger Frank Vercauteren was aanvankelijk minder gecharmeerd van Vlap. Volgens Aad de Mos was onder meer de vader van Vlap debet aan de dip, maar de ex-speler van sc Heerenveen vindt het 'laag' om familieleden in de discussie te betrekken.

Dit seizoen kwam Vlap tot 22 competitieduels voor Anderlecht, al ging het vijf keer om een invalbeurt en zaten er wedstrijden tussen waarin hij één of twee minuten speelde. Het dieptepunt voor Vlap was de wedstrijd tegen Sint-Truiden (4-1 zege) op 20 oktober 2019, toen hij zelfs geen deel uitmaakte van de wedstrijdselectie. Ruim een maand later, op 24 november, kreeg zijn vader Jan Vlap op Twitter de vraag van een volger of zijn zoon in de basis zou staan in de wedstrijd tegen KV Kortrijk (0-0). "Nee, dat helaas niet. Ik wil je nog meer tekst en uitleg geven, maar dat is niet verstandig via dit medium", schreef de vader van Vlap toen.

In Het Nieuwsblad toonde De Mos zich vervolgens kritisch op de rol die Vlap senior speelt. "Het eerste probleem van Vlap is dat zijn vader zich te veel bemoeit. Michel moet zijn pa eens intomen: stop met tweeten", stelde de analist. "Dat overbeschermende kantje. Hij verliest daardoor al zijn geloofwaardigheid bij coaches en bij medespelers. Ken jij andere profs met zulke vaders? Ik niet." In gesprek met dezelfde krant laat Vlap enkele maanden later weten dat de uitspraken van De Mos hem niet raken. "Koppel het gewoon los van mijn familie, want dat is laag", aldus de van sc Heerenveen overgekomen zomeraankoop van acht miljoen euro.

"Ik heb nu eenmaal een familie die erg hecht is. Mijn pa is zelf coach, komt graag kijken en deelt al eens zijn mening. Dat gaat niet veranderen", voegt Vlap eraan toe. In de laatste vijf duels van Anderlecht had hij wel een basisplek; in zijn laatste twee optredens kwam hij bovendien tot scoren. Vlap weet dat er scherp op zijn prestaties wordt gelet. "Mijn transferprijs gaat niet veranderen. Die acht miljoen creëert hoge verwachtingen, maar zulke prijzen worden tegenwoordig betaald voor jongens die zestien keer scoorden in de Eredivisie. Ik bepaalde dat niet", aldus de Nederlander, die op zeven goals staat. "Heb je dan een slecht eerste seizoen gehad?"