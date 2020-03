Advocaat verrast Slowaakse journaliste met ferme kritiek op Bozeník

Dick Advocaat ziet bij Róbert Bozeník voldoende ruimte voor verbetering. De spits van Feyenoord leverde donderdagavond een wezenlijke bijdrage aan de bekerzege op NAC Breda (7-1), door een doelpunt te maken en een strafschop te verdienen. Advocaat vindt echter dat de winteraanwinst zich 'in alle aspecten' nog kan verbeteren.

Bozeník kwam in drie van zijn vier laatste optredens voor Feyenoord tot scoren. De aankoop van vier miljoen euro, overgekomen van MSK Zilina, reageerde donderdag tegen NAC attent op getreuzel van doelman Nick Olij: met een sliding verraste hij de keeper en zorgde Bozeník voor de 3-0 in de eerste helft. Een overtreding van Nacho Monsalve op de spits leidde tot de penalty waaruit Steven Berghuis de 6-1 maakte; kort daarna scoorde Bozeník met een knap schot uit de draai, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na de wedstrijd ging Advocaat in gesprek met een Slowaakse journaliste, die tijdens het duel volgens het Algemeen Dagblad 'al zat te wiebelen op haar stoel'. "Advocaat zou hem vast de hemel in prijzen na de eclatante winst tegen NAC", schrijft de krant, maar het tegendeel bleek waar. "Het moet echt beter", bleef de trainer kritisch. "Misschien kan Robin van Persie hem weer een stap verder helpen." Feyenoord maakte donderdagavond na de halve finale bekend dat Van Persie in dienst treedt als spitsentrainer. Hij gaat zich voornamelijk ontfermen over Bozeník.

"Die gaat hem minimaal eenmaal per week bijspijkeren op het trainingsveld. Dat heb ik hem gevraagd en Robin heeft er tijd voor", zei de succescoach van Feyenoord. Hij gaf toe dat Bozeník zijn scorend vermogen al heeft bewezen, en 'dat is belangrijk voor een spits'. "Hij heeft nog veel te leren. In alle aspecten", voegde hij daar echter aan toe. "Hard werken is de basis, maar dat alleen is niet voldoende. Hij moet beter worden, meer oog krijgen voor medespelers, z'n loopacties kunnen beter."