‘Fotospor zoekt verklaring voor blunders; botsing met Ramos lijkt oorzaak’

Lorius Karius wordt dit seizoen geregeld bekritiseerd voor zijn optredens namens Besiktas. De Duitse doelman heeft daar een opvallende verklaring voor, zo weet Fotospor te melden. Het felle licht in de Turkse voetbalstadions zou van invloed zijn op zijn gezichtsvermogen. Het voornoemde Turkse medium brengt de concentratieproblemen van Karius in verband met de Champions League-finale van 2018.

Karius, destijds doelman van Liverpool, ging in de eindstrijd tegen Real Madrid (3-1 nederlaag) in de fout bij het doelpunt van Karim Benzema. De sluitpost wilde de bal uitgooien, maar via de voet van de Franse aanvaller verdween de bal in het doel. Later in de wedstrijd blunderde Karius bij een schot van Gareth Bale, die tweemaal trefzeker was in de finale. Kort voor het doelpunt van Benzema liep Karius een hersenschudding op na een botsing met Sergio Ramos, wat zijn slechte optreden tegen Real kan verklaren.

Fotospor denkt dat de hersenschudding van bijna twee jaar geleden Karius nog steeds parten speelt. De Duitse doelman werd kort na de Champions League-finale uitgebreid onderzocht in Boston. Dokter Ross Zafonte liet destijds al weten dat de blessure ‘mogelijk’ van invloed zou kunnen zijn op het presteren van Karius in de toekomst. Er klonk echter ook een positief geluid. "We verwachten dat hij volledig herstelt, dat wijzen de onderzoeken ook uit", zo liet Zafonte weten aan de BBC.

Besiktas heeft de mogelijkheid om Karius na dit seizoen voor acht miljoen euro definitief over te nemen van Liverpool, maar volgens The Athletic is de Turkse topclub dat niet van plan. Karius lijkt echter ook geen toekomst te hebben bij the Reds, waar manager Jürgen Klopp zeer tevreden is over de doelmannen Alisson Becker en Adrián. Karius, wiens contract bij Liverpool in 2021 afloopt, kwam tot dusver tot 65 wedstrijden in het shirt van Besiktas.

Karius is dit seizoen regelmatig het mikpunt van kritiek bij Besiktas, zoals rondom het uitduel met Alanyaspor (1-2 overwinning) van vorige week vrijdag. Júnior Fernándes kopte raak namens de thuisploeg, al leek diens inzet zeker niet onhoudbaar voor Karius. Desondanks wist Besiktas alsnog te winnen. Eerder deze jaargang ging Karius gruwelijk in de fout tijdens het Europa League-duel met Slovan Bratislava. De Duitser kwam hard zijn doel uitgerend bij een lange bal, maar schatte de situatie helemaal verkeerd in. Door een verkeerde timing kopte hij de bal onbedoeld richting zijn eigen doel, waarna Andraz Sporar simpel kon binnentikken.