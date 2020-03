‘Barcelona zet zwaar geschut in bij plannen voor terugkeer van Neymar’

De toekomst van Philippe Coutinho lijkt niet bij Barcelona te liggen. Sport meldt dat de Braziliaanse middenvelder bij terugkeer in het Camp Nou wordt gebruikt als ruilmiddel bij enkele grote deals op de transfermarkt. Coutinho wordt dit seizoen verhuurd aan Bayern München. Der Rekordmeister heeft de optie om hem voor 120 miljoen euro definitief over te nemen, maar volgens berichtgeving in Duitsland gaat dat niet gebeuren.

De beleidsbepalers van Barcelona willen de selectie aankomende zomer significant versterken, zo weet onder meer Sport te melden. Neymar blijkt wederom hoog op het lijstje van de Catalaanse grootmacht te staan. Naar verluidt heeft men 170 miljoen euro over voor de aanvaller van Paris Saint-Germain, die een terugkeer bij Barcelona vorig jaar zag mislukken. Ondanks stevige onderhandelingen kwamen beide clubs nimmer tot een akkoord. De interesse vanuit Spanje lijkt echter nog niet te zijn verdwenen.

Zinédine Zidane: 'Meer dan verdiende overwinning op Barcelona'

Coutinho zou worden gevolgd door onder meer Liverpool, de club die hij tussen 2013 en 2017 ook al diende. Daarnaast wordt de middenvelder van Bayern gelinkt aan PSG, waar Neymar sinds 2017 speelt. Bij de koploper in de Bundesliga schijnt er verdeeldheid te zijn over het aanblijven van Coutinho. Voormalig Bayern-speler Rafinha is duidelijk in zijn mening. "Philippe is een superspeler. Bayern heeft een Braziliaan in zijn ploeg nodig en Coutinho is iemand van wereldklasse. Hij kan het verschil maken", citeert Sport de verdediger van Flamengo.

Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge uitte onlangs tegenover BILD al zijn twijfels over Coutinho. "Waarom we Coutinho nog niet definitief naar Bayern hebben gehaald? Dat is een moeilijke vraag. Hij heeft in sommige wedstrijden goed gepresteerd, maar in andere wedstrijden leek het wel of Coutinho een beetje geremd werd. De reden daarvoor ken ik niet." Coutinho beschikt bij Barcelona over een verbintenis tot medio 2023.