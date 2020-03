Drenthe: ‘Niemand heeft me gedwongen daar te spelen, ik wilde dat zelf’

Royston Drenthe speelde in het verleden voor onder meer Feyenoord en Real Madrid. In 2017 zette hij een punt achter zijn loopbaan, om anderhalf jaar later toch terug te keren in het profvoetbal, ditmaal bij Sparta Rotterdam. Zijn contract op Het Kasteel werd echter niet verlengd, waarna Drenthe koos voor een avontuur bij amateurclub Kozakken Boys. Spijt heeft de verdediger annex middenvelder niet van die keuze.

Drenthe speelt nu dus op amateurniveau en niet meer in het Santiago Bernabéu, zoals hij vroeger deed. "Maar dat stukje behoort tot het verleden. Dat is daar", benadrukt hij in een onderhoud met de NOS. "Niemand heeft me gedwongen te spelen voor Kozakken Boys. Ik wilde dat zelf en ga er honderd procent voor." Drenthe bezet met de club uit Werkendam de vijfde plaats in de Tweede Divisie en heeft nog uitzicht op het kampioenschap.

Kozakken Boys-trainer Rick Adjei is blij met de aanwezigheid van Drenthe, die de oefenmeester consequent met ‘u’ aanspreekt. "Buiten zijn kwaliteiten om merk je niet dat hij voor clubs als Feyenoord en Real Madrid heeft gespeeld. Het is een heel prettige jongen." Drenthe doet er zelf ook alles aan om fit te blijven. "Op een gegeven moment woog ik rond de 95 kilo. En ik ben maar een kleine man, hè!"

Drenthe is niet langer bezig met een loopbaan in de muziekwereld. Hij houdt zich tegenwoordig onder meer bezig met acteren. "Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar het moment is bijna daar", zegt de routinier vol enthousiasme. "Mensen vragen me steeds of ik de rol van ‘Arnie’ in Goede Tijden Slechte Tijden ga invullen, maar we verschillen wel heel erg van huidskleur."

De voormalig Feyenoorder kwam toevallig in aanraking met het acteerwerk. Hij was echter al snel enthousiast. "Zeker toen ik casting ging doen en die gasten vervolgens perplex stonden. Ze zeiden: ‘Heb jij al geacteerd joh?’ Ze vonden dat ik het erg goed deed. Die rol heb ik dus met beide handen gegrepen." Een terugkeer als profvoetballer is desondanks niet bij voorbaat uitgesloten. "Natuurlijk denk ik dat je op een gegeven moment eerlijk tegen jezelf moet zijn. Maar je weet nooit wat er op je pad komt. Het balletje blijft toch rond."