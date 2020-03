Setién ergert zich aan opblazen ‘Griezmann-zaak’: ‘Het is beschamend’

Eder Sarabia toonde zich behoorlijk emotioneel tijdens het uitduel van Barcelona met Real Madrid van afgelopen zondag. Onder meer Antoine Griezmann kreeg de volle laag van de assisten-trainer. "Verdomme Antoine, schiet die bal er gewoon in", wisten liplezers van het televisiestation Vamos te ontrafelen. Quique Setién heeft zich inmiddels verontschuldigd voor het gedrag van Sarabia. De Barcelona-trainer vindt aan de andere kant ook dat de media de zaak enorm opblazen.

"Het heeft me zeker geraakt, het is een serieus probleem", vertelt Setién aan El Periódico. "Ik neem de zaak hoog op. Ze kunnen ons bekritiseren voor slechte wissels of vanwege slecht spel. Maar niet voor dit gedrag. Eder is een jongen met veel temperament, maar je moet jezelf wel beheersen. Het is al vaker gebeurd, al komt het steeds minder vaak voor. Het is een probleem waar Eder hard aan werkt. Op de bank vertegenwoordigen we de club en dan moet het gedrag onberispelijk zijn."

Zinédine Zidane: 'Meer dan verdiende overwinning op Barcelona'

Setién heeft inmiddels met Sarabia over de hele kwestie rondom El Clásico gesproken. "Hij maakt zich natuurlijk ook zorgen", vervolgt de oefenmeester van Barcelona zijn uitleg. "Er moet zeker een oplossing komen voor dit probleem. Daar werken we hard aan, samen met Eder. We hebben inmiddels al onze excuses aangeboden. Met name omdat het uiteindelijk mijn schuld is. Ik moet dergelijke zaken in de hand zien te houden."

De keuzeheer van de Catalanen snapt niet overigens niet dat er zoveel ophef is ontstaan in de Spaanse media. "Het is een beetje beschamend dat het nieuws is en dat het een dergelijke dimensie krijgt", stelt Setién in duidelijke bewoordingen. "Dat is beschamend. Dat de media een camera gebruiken die je de hele wedstrijd volgt op de bank. Dat zou moeten stoppen. Je kunt niet de hele dag met de hand voor je mond rondlopen. Dat ga ik mijzelf ook niet opleggen. Het is jammer dat deze dingen gebeuren."