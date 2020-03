‘Zij hebben ook gezien wat De Jong en De Ligt hebben opgeleverd’

AZ is er inmiddels in geslaagd om zich naast Ajax aan kop van de Eredivisie te nestelen en de eerste landstitel sinds 2009 lonkt voor de Alkmaarders. Calvin Stengs, Myron Boadu en Oussama Idrissi zijn belangrijke schakels in het huidige elftal van trainer Arne Slot en het is de vraag of het drietal volgend seizoen nog wel in het AFAS Stadion te zien zal zijn. Zaakwaarnemer Guido Albers verwacht dat AZ in ieder geval zal proberen om het onderste uit de kan te halen.

“AZ heeft gezien wat Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt hebben opgeleverd en zal de huid dus ook zo duur mogelijk willen verkopen”, steekt hij van wal in gesprek met de NOS. Albers gaat er ook van uit dat de waarde van de AZ-uitblinkers toe zal nemen als de club erin slaagt om kampioen te worden: “Niet omdat AZ dan Champions League gaat spelen, maar vooral omdat het zou betekenen dat die spelers zich dan ook de komende tien wedstrijden hebben bewezen.”

“Het helpt alleen niet dat Alireza Jahanbakhsh en Vincent Janssen totaal niet zijn geslaagd na hun stap van AZ naar een grotere club”, stipt Albers echter ook aan. Janssen vertrok in de zomer van 2016 voor 22 miljoen euro naar Tottenham Hotspur, maar speelt inmiddels voor het Mexicaanse Monterrey. Brighton & Hove Albion betaalde twee jaar later negentien miljoen voor Jahanbakhsh, die er in Engeland echter nog niet in is geslaagd om de hoge verwachtingen waar te maken.

Wat Albers betreft is het bovendien zaak dat buitenlandse clubs zich in de strijd gaan mengen. Stengs en Boadu worden allebei genoemd bij Ajax, maar de belangenbehartiger noemt het niet gunstig voor AZ als het alleen bij de Amsterdammers zou blijven: “De prijs loopt sneller op als een club uit een grote competitie zich meldt. Maar als dat alleen een Nederlandse club is, heeft AZ een minder goede onderhandelingspositie. De duurste binnenlandse transfer is nog steeds die van Miralem Sulejmani, voor achttien miljoen van sc Heerenveen naar Ajax. AZ zal de lijn van de laatste transfers doortrekken. Dat wordt het uitgangspunt. De uiteindelijke prijs hangt echter van meerdere factoren af.”