Lodeiro: ‘Natuurlijk zou hij op een dag graag terugkeren bij Ajax’

Nicolás Lodeiro toog in de zomer van 2009 met hoge verwachtingen naar Ajax. De Uruguayaan slaagde er echter nooit in om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler en twee jaar na zijn entree volgde een vertrek naar het Braziliaanse Botafogo. Sinds 2016 speelt Lodeiro voor Seattle Sounders waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd. De spelmaker is zijn periode in Amsterdam echter nog niet vergeten.

Lodeiro kwam destijds op voorspraak van landgenoot Luis Suárez naar Amsterdam en de twee hebben nog steeds vaak contact: “Hoe vaak ik met Suárez praat over mijn tijd bij Ajax? Áltijd! Het was voor ons allebei natuurlijk een geweldige ervaring”, blikt hij terug in gesprek met Ajax Showtime. Suárez wordt vaak in verband gebracht met een terugkeer naar Amsterdam, maar Lodeiro weet niet of dit ervan zal komen.

“In het voetbal is helemaal niets zeker. Natuurlijk zou hij op een dag graag terugkeren, maar hij weet niet precies wanneer. Het hangt helemaal af van de omstandigheden. Je hoort vaker van spelers dat ze graag willen terugkeren naar hun oude club, maar verschillende dingen moeten op hetzelfde moment samenvallen om zoiets te laten gebeuren”, gaat hij verder.

Lodeiro verliet Ajax uiteindelijk met twee landstitels op zak, terwijl hij ook een KNVB Beker in zijn prijzenkast bij mocht zetten. De middenvelder koestert dan ook mooie herinneringen aan zijn periode in Amsterdam: “Ik wil laten weten dat ik nog altijd erg veel waardering heb voor de supporters en de club. Het moment dat we als club de derde ster pakten zal ik echt nooit vergeten. Hoe noemde je ook alweer de spelers bij Ajax? Oh ja, Ajacieden! Ik zal voor altijd een Ajacied blijven!”