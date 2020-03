Driessen: ‘Hij verdedigde opzichtig Ten Hags overschatte tactische capaciteiten’

Ajax leek er tot een paar weken geleden prima voor te staan. Inmiddels liggen de Amsterdammers echter uit de Europa League en de TOTO KNVB Beker, terwijl AZ in de Eredivisie langszij is gekomen. Het woord ‘crisis’ valt inmiddels dan ook dagelijks en Valentijn Driessen vraagt zich af hoe er in de Johan Cruijff ArenA om zal worden gegaan met de huidige situatie. De chef voetbal van De Telegraaf wijst erop dat het ontslag van een trainer vaak de eerste reflex is in een dergelijke situatie.

“De vorig seizoen soms onterecht bewierookte Erik ten Hag is het helemaal kwijt. De directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars zouden geen knip voor hun neus waard zijn als zij de Tukker ontslaan”, stelt hij vrijdagochtend echter in een column. “Overmars verbond in interviews openlijk zijn lot aan dat van Ten Hag en Van der Sar verdedigde opzichtig de overschatte (tactische) capaciteiten van Ten Hag toen deze najaar 2018 zwaar onder vuur lag.”

Maher over Ajax: ‘Je ziet dat het vertrouwen heel dun is bij hun’ | In the Zone

Ajax moet volgens Driessen echter oppassen dat het niet ‘de boel de boel laat’ en wijst daarbij vooral naar Danny Blind, die als technische man van de Raad van Commissarissen een grondige evaluatie moet ondernemen. Hier moet volgens de journalist onder meer gekeken worden naar het aankoopbeleid van directeur voetbalzaken Overmars en de voetbalvisie en tactische coaching van Ten Hag

“Direct ontslag is kort door de bocht, maar aanscherping of aanpassing van beleid is onontkoombaar. Zeker met de verwachte leegloop deze zomer. Tegelijk biedt dat kansen en doemt de vraag op: wie zijn de juiste personen om die te benutten bij Ajax?”, sluit hij af. Ajax krijgt zaterdagavond de kans om een eerste stap richting een herstel te zetten als sc Heerenveen de tegenstander is. De twee ploegen treffen elkaar om 20.45 uur in het Abe Lenstra Stadion.