Berghuis uit opbouwende kritiek op ploeggenoot: ‘Hij herkent vrije ruimte niet’

Steven Berghuis was na afloop van de gewonnen halve finale in de TOTO KNVB Beker tegen NAC Breda (7-1) uiteraard meer dan content. De aanvoerder van Feyenoord, zelf goed voor een hattrick, zag wel dat zijn ploeg in de eerste tien minuten van de wedstrijd moeite had met de tegenstander uit de Keuken Kampioen Divisie. "We vonden niet de oplossing, terwijl die er wel lag, aan onze rechterkant bij Rick (Karsdorp, red.)", zo begint Berghuis zijn relaas voor de camera van FOX Sports.

"We begonnen links in de opbouw, dan moet je rechts eindigen, maar dat deden we niet. We gaven elke keer de lange bal vanuit links. Ik vind dat we dat wel moeten gaan herkennen", aldus Berghuis, die dat met name centrumverdediger Marcos Senesi verwijt. "Marcos komt uit Argentinië, is natuurlijk niet gewend om te herkennen waar de vrije ruimte ligt, zoals in de Nederlandse opleiding. Terwijl hij wel heel comfortabel is aan de bal, dus daarin moeten Eric Botteghin en Justin Bijlow hem in de opbouw helpen, zodat hij weet dat hij de bal 'uit moet halen', zodat we naar de andere kant kunnen. We trainen het en hebben het er altijd over in besprekingen, dus dat moet je wel gaan herkennen."

Berghuis verzorgde zelf op slag van rust de mooiste goal van de avond, door met een fabelachtige stift met zijn zwakkere recht NAC-doelman Nick Olij te verschalken. "Kleine keeper, Nick", weet Berghuis. "Ik ken hem van AZ-tijden. Dit gebeurt gewoon, op gevoel en een beetje intuïtie. Op een gegeven moment 'ligt-ie er' en dan is het uitvoeren. Ik vind hem wel waanzinnig. Het is vaak als je schuin uitkomt van de keeper, die gaat automatisch naar de eerste paal, dan 'ligt de stift' er heel vaak. Ik heb het bij Rafael van der Vaart vaak gezien, die deed het dan altijd met links."

In de tweede helft werd Berghuis door trainer Dick Advocaat naar de kant gehaald, mede omdat de aanvaller op scherp stond voor de finale. Eenmaal buiten de lijnen bezorgde Berghuis een jonge Feyenoord-fan, die een bord omhoog hield met de vraag of hij zijn shirt mocht hebben, de avond van zijn leven door zijn tricot naar hem toe te werpen. "Je weet nooit of het niet van de ouders komt, maar ik heb hem wel heel blij gemaakt. Ik had het nog niet teruggezien, maar dit is wel heel mooi", zegt Berghuis, terwijl hij door FOX Sports de beelden van het moment krijgt te zien. "Ik denk als ik zo klein was, en ik kreeg een shirt van een speler van een club waarvan je fan bent, dan reageerde ik ook zo. Ik ben blij dat ik het heb gedaan."