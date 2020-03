Copa del Rey-finale wordt na 93 jaar weer bijzonder onderonsje

De finale van de Copa del Rey wordt dit seizoen een Baskisch onderonsje. Nadat woensdagavond Real Sociedad zich al wist te plaatsen voor de eindstrijd, volgde een dag later ook een finaleplek voor Athletic Club. De ploeg van trainer Gaizka Garitano verloor donderdag weliswaar met 2-1 op bezoek bij Granada, maar dit was toch genoeg om door te bekeren.

Athletic won de heenwedstrijd in het eigen San Mamés door toedoen van Iker Muniain met 1-0 en die overwinning bleek op bezoek bij Granada goud waard. In eerste instantie leek het nog helemaal mis te gaan voor de Basken toen Carlos Fernández vlak na rust de 1-0 op het bord zette en met nog een kwartier te gaan ook de 2-0 volgde van Germán Sánchez.

Niet lang na deze treffer kwam echter de verlossende 2-1 van Yuri Berchiche en Athletic slaagde er in de laatste tien minuten in om overeind te blijven. De club uit Bilbao zorgt zodoende voor de eerste Baskische bekerfinale in 93 jaar: in 1927 waren Real Union en Arenas de Getxo de laatste twee clubs uit het gebied die het tegen elkaar opnamen in de eindstrijd van de Copa del Rey.