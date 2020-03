Feyenoord haalt Robin van Persie terug naar De Kuip

Dick Advocaat voegt Robin van Persie toe aan zijn trainersstaf, zo heeft de trainer van Feyenoord donderdagavond bekendgemaakt op de persconferentie na afloop van de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen NAC Breda (7-1 winst). De oud-spits, die gedurende twee periodes in zijn carrière onder contract stond in De Kuip, gaat aan de slag als spitsentrainer.

"Het is de bedoeling dat Van Persie als het lukt één keer per week met de spitsen gaat werken", zo tekent RTV Rijnmond op uit de mond van Advocaat, die Van Persie zelf heeft benaderd. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal zal daarbij voornamelijk gaan werken met Robért Bozeník, de Slowaakse spits die Feyenoord in de winterstop voor vier miljoen euro wegplukte bij MSK Zilina.

Het dienstverband van Van Persie gaat per direct in. De oud-aanvaller zette vorig jaar een punt achter zijn carrière als actief voetballer en deed sindsdien voornamelijk werk als analist op tv. Van Persie speelde de laatste twee jaar van zijn carrière weer bij Feyenoord, de club waar hij als jeugdspeler in 2002 doorbrak. Twee jaar na zijn debuut verkaste de spits naar Arsenal, waar hij acht seizoenen zou vertoeven. Vanaf 2012 speelde hij drie seizoenen voor Manchester United, daarna nog twee bij Fenerbahçe.