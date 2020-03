Man United beëindigt bekerdroom Cocu en Rooney met klinkende zege

Manchester United heeft zich donderdagavond verzekerd van een plekje bij de laatste acht van de FA Cup. The Red Devils waren in het Pride Park Stadium met 0-3 te sterk voor het Derby County van Phillip Cocu, die vanaf de zijlijn moest toekijken hoe Odion Ighalo met twee doelpunten de meest opvallende man op het veld werd. Manchester United neemt het in de kwartfinales van het belangrijkste Engelse bekertoernooi op tegen Norwich City.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer kon tegen Derby County geen beroep doen op aanvoerder Harry Maguire, die op de training een enkelblessure heeft opgelopen. De verdediger werd vervangen door Eric Bailly, terwijl er ook basisplaatsen waren weggelegd voor onder meer Sergio Romero en Ighalo. Cocu koos aan de kant van de thuisploeg voor landgenoot Kelle Roos onder de lat en ook Wayne Rooney, die in het verleden dertien jaar voor the Red Devils speelde, verscheen aan de aftrap.

Het was captain Rooney die met bijna twintig minuten op de klok voor het eerste grote gevaar zorgde toen hij aan mocht leggen voor een vrije trap en zag hoe Romero de bal met een uiterste inspanning uit zijn doel wist te houden. De bezoekers trokken in het restant van de eerste helft het duel met twee doelpunten echter naar zich toe. Na een frommelsituatie voor het doel van Roos slaagde Luke Shaw er uiteindelijk in om via de rug van Jesse Lingard raak te schieten. Vier minuten voor de onderbreking was het ook raak via Ighalo, die goed op de been bleef in de zestien en de bal langs Roos prikte.

Niet lang na de rust volgde via Morgan Whittaker bijna de aansluitingstreffer van Derby, maar hij zag zijn kopbal net langs de verkeerde kant van de paal gaan. Met nog twintig minuten te gaan viel aan de overkant vervolgens de beslissing toen Ighalo in twee instanties de bal langs Roos kon knallen. Rooney zorgde in de slotfase met een bijzonder fraaie pass op Jack Marriott daarop nog wel voor een hoogtepunt en in de slotminuut kreeg hij ook nog bijna zijn zo gewenste doelpunt. Romero weigerde echter om de wens van zijn voormalige ploeggenoot in te willigen en ranselde diens vrije trap op stijlvolle wijze uit de kruising.