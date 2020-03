Feyenoord haalt ongenadig hard uit en staat in bekerfinale

Feyenoord heeft zich donderdagavond met grote overtuiging verzekerd van een plek in de finale van de TOTO KNVB Beker. De equipe van trainer Dick Advocaat liet in De Kuip geen spaan heel van NAC Breda, dat met 7-1 van het veld werd geveegd. Het mooiste doelpunt kwam op naam van de absolute uitblinker Steven Berghuis, die met een briljante stift met rechts doelman Nick OIij te kijk zette. Feyenoord staat op zondag 19 april in de finale tegenover FC Utrecht.

De openingsfase van de wedstrijd zal NAC-trainer Peter Hyballa nog hoopgevend hebben gestemd. Zijn ploeg greep brutaal het initiatief in De Kuip en creëerde direct gevaar: Othman Boussaid kapte aan de linkerkant van de zestien naar binnen en haalde met rechts uit, maar gaf zijn schot net te weinig curve mee om niet voorlangs te gaan. Feyenoord kwam na dat moment beter in het duel en wist vrijwel direct te scoren: Steven Berghuis sneed in de vijftiende minuut een vrije trap van vlakbij de linkerhoekvlag strak aan en zag Marcos Senesi overtuigend zijn hoofd tegen de bal zetten: 1-0.

Vijf minuten later werd scheidsrechter Jochem Kamphuis door de VAR naar de kant geroepen, om bij het bekijken van de beelden te constateren dat Feyenoorder Eric Botthegin bij een hoekschop door Nacho Monsalve naar het gras werd getrokken. Steven Berghuis benutte vervolgens de daarvoor toegekende penalty: 2-0. Niet veel later maakte NAC door eigen toedoen een einde aan alle Bredase illusies, toen doelman Nick Olij te lang treuzelde met de bal aan zijn voet. Feyenoord-spits Robért Bozeník gleed het leer weg bij de goalie, dat vervolgens langzaam in het NAC-doel rolde: 3-0.

Het werd nog in de eerste helft een stuk erger voor de Noord-Brabanders. Ridgeciano Haps werd gelanceerd door een lange pass van Jens Toornstra, waarna de linksbuiten oog in oog met Olij rustig bleef en scoorde met een fraai stiftje. Het mooiste stiftje van de avond moest op dat moment nog komen: Op slag van rust kapte Berghuis het zestienmetergebied van NAC binnen, waarna de aanvoerder de bal met een fenomenale stift met zijn zwakker geachte rechtervoet over doelman Olij tilde.

Het pleit was daarmee beslecht en Advocaat wisselde in de rust Senesi en Leroy Fer, die op scherp stonden voor de finale. Twee minuten onderweg in de tweede helft produceerde NAC een eretreffer, die het te danken had aan een blunder van Feyenoord-keeper Justin Bijlow. De doelman leek een kopbal van Jan Paul van Hecke makkelijk te keren, maar liet de bal onder zijn lichaam doorglijden: 5-1. Vijf minuten later completeerde Berghuis vanaf de strafschopstip zijn hattrick, nadat Monsalve opnieuw een penalty weggaf, ditmaal door Bozeník naar het gras te werken: 6-1.

De Slowaakse spits maakte in de slotfase een zevende Feyenoord-doelpunt, maar dat werd afgekeurd vanwege buitenspel. Invaller Luciano Narsingh zorgde ervoor dat die goal er alsnog kwam. De rechtsbuiten, in de ploeg gekomen voor de eveneens op scherp staande Berghuis, werd in de zestien onderuit gehaald door Roger Riera en nam vervolgens zelf de strafschop: 7-1. De NAC-verdediger kreeg eerst geel voor de overtreding op Narsingh en direct daarna nog een voor protesteren en kon zodoende met rood inrukken.