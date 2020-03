'Ajax-aanwinst Giovanni is vergelijkbaar met voormalig Ballon d'Or-winnaar'

Ajax heeft met het binnenhengelen van Giovanni Manson Ribeiro een uitstekende deal gesloten, zo denkt de Braziliaanse journalist Paulo Freitas. De freelance schrijver, die eerder werkte voor Sky Sports, geeft tegenover Ajax Showtime hoog op over de achttienjarige Giovanni, die woensdag definitief naar Ajax kwam.

"Hij is een type speler dat wij hier een meia-atacante noemen. Dat is een aanvallende middenvelder zoals bijvoorbeeld Kaká die positie invulde", zo verwijst Freitas naar de oud-nummer tien van onder meer AC Milan, die in 2007 bekroond werd met de Ballon d'Or, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. "Giovanni is in zijn speelstijl ook vergelijkbaar met Kaká. Dat is een speler die meer houdt van doelpunten maken dan kansen creëren en zo speelt hij ook."

Giovanni zal aanvankelijk aansluiten bij Jong Ajax, maar Freitas verwacht dat de Zuid-Amerikaan snel op zal klimmen naar het eerste elftal van trainer Erik ten Hag. "Ik denk zeker dat hij kan doorbreken in Ajax 1", aldus de journalist. "Hij heeft absoluut de kwaliteiten om een grote speler te worden in het eerste, maar het blijft altijd afwachten hoe hij zich aan zijn nieuwe omgeving aanpast."

Freitas trekt de vergelijking tussen Giovanni en Antony, de andere Braziliaanse aanwinst van Ajax. Volgens de scribent zal eerstgenoemde het makkelijker krijgen in de Nederlandse hoofdstad. "Hij is natuurlijk nog erg jong, maar het helpt wel mee dat er, in tegenstelling tot bij Antony, weinig druk op zijn schouders ligt, want Giovanni zal aanpassingstijd nodig hebben", doelt Freitas op het prijskaartje van minimaal 15,75 miljoen euro dat aan Antony hangt. Giovanni daarentegen komt over van Santos voor een opleidingsvergoeding, naar verluidt 500.000 euro.