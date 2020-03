Coronavirus treft trainersstaf Ajax: ‘Het klopt dat ze thuis zitten’

Christian Poulsen is voorlopig niet van de partij bij Ajax, zo weten De Telegraaf en het Algemeen Dagblad donderdagavond te melden. De assistent van Erik ten Hag moet, net als inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmaker en een fysiotherapeut, tot 13 maart thuisblijven. Poulsen organiseerde afgelopen vrijdag een diner ter ere van zijn veertigste verjaardag, waar ook Schoenmaker en de fysiotherapeut van de partij waren. Donderdag is vastgesteld dat de daar eveneens aanwezige oud-voetballer Thomas Kahlenberg besmet is met het coronavirus.

Ten Hag heeft de spelers van de hoofdmacht en Jong Ajax donderdagmiddag op de hoogte gesteld van de preventieve afwezigheid van Poulsen, Schoenmaker en de fysiotherapeut. “Het klopt dat er drie medewerkers preventief thuis zitten”, bevestigt woordvoerder Miel Brinkhuis in gesprek met De Telegraaf. “Het drietal heeft geen klachten. En als dat tot en met donderdag zo blijft, kunnen de medewerkers hun werk op de club weer hervatten.”

Poulsen, Schoenmaker en de fysiotherapeut hebben van de clubarts te horen gekregen dat zij een aantal uur hun temperatuur op moeten meten en in het geval van koorts een coronatest moeten ondergaan. Aangezien voormalig Deens international Kahlenberg het virus ook in de dagen na het verjaardagsfeest opgelopen kan hebben, is de kans volgens De Telegraaf groot dat dat het slechts bij een preventieve maatregel blijft. Een aantal spelers van de Deense clubs Bröndby BK en Lyngby BK is overigens ook in quarantaine geplaatst nadat zij contact hebben gehad met Kahlenberg.

Ten Hag moet het in een lastige periode aankomende zaterdag wel zonder Poulsen zien te stellen tegen sc Heerenveen. De Amsterdammers zijn bezig aan een dramatische serie, met onder meer de Europa League-uitschakeling door Getafe, nederlagen tegen Heracles Almelo en AZ in de Eredivisie en de bekereliminatie door FC Utrecht van woensdagavond. De kans bestaat overigens dat Ten Hag ervoor kiest om Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag of Ajax Onder-19-coach John Heitinga vraagt om hem tegen Heerenveen te assisteren.