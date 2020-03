Zlatan Ibrahimovic lijkt veld te moeten ruimen

Arsenal heeft momenteel de beste papieren voor de komst van Merih Demiral in handen. Juventus, dat de verdediger liever niet ziet vertrekken, zou een transfersom van veertig miljoen euro in gedachten hebben voor de concurrent van Matthijs de Ligt. (Calciomercato)

Juventus houdt de ontwikkelingen rondom Kaio Jorge nauwlettend in de gaten. De achttienjarige aanvaller heeft een transferclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract bij Santos staan. (Goal)

Everton werkt hard aan de komst van Gabriel Magalhães. The Toffees hebben deze week gesproken met zijn werkgever Lille OSC en de zaakwaarnemer van de jonge verdediger. (The Independent)