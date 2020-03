Johan Derksen benoemt ‘grote drie’ bij Ajax: ‘Ze spelen gewoon kut’

Johan Derksen vindt dat Ajax trainer Erik ten Hag ondanks de sportieve malaise moet laten zitten. De analist zei donderdagavond in het radioprogramma Veronica Inside dat de oefenmeester overgeleverd is aan de grillen van zijn drie sterspelers, die op dit moment niet naar verwachting presteren. Woensdag werd Ajax uit de TOTO KNVB Beker geknikkerd door FC Utrecht (2-0 verlies), terwijl zondag de koppositie in de Eredivisie aan een zijden draadje kwam te hangen tegen AZ (0-2 nederlaag).

“Als Ajax verstandig is laten ze Ten Hag gewoon zitten en gaan ze niet dezelfde fout maken als PSV, want dan zie je dat je daar niks mee opschiet", zo verwijst Derksen naar het ontslag van trainer Mark van Bommel bij PSV in december. Na diens ontslag bleven de resultaten in Eindhoven lange tijd tegenvallen, hoewel de prestaties de laatste weken beter zijn. "In het voetbal gebeuren dit soort dingen. Dat is wel goed voor Ten Hag, want die had zichzelf al een beetje wijsgemaakt dat-ie de ultieme toptrainer was."

"Maar de belangrijke mensen, dat zijn er maar drie: Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Daley Blind. En Donny van de Beek kun je erbij rekenen, maar je kunt hem er ook niet bij rekenen", aldus Derksen. "Maar als je de pech hebt als trainer dat die drie die niet functioneren, dan ben je een heel gewoon trainertje. En dan zijn die andere spelers plotseling hele gewone spelertjes. Daar kun je ook geen oorzaak voor aanwijzen. Dan hoor je van die open deuren als: we zitten in de hoeken waar de klappen vallen. Nee, ze spelen gewoon kut. Het is gewoon wachten tot die drie de vorm weer een beetje te pakken hebben. Dat kan zomaar volgende week zijn, dat is niet zo tastbaar."

Derksen ziet dan ook niets in een mogelijk ontslag van Ten Hag. "PSV heeft dat ook gehad, Ajax heeft dat nu. Gewoon de rust bewaren, want je hoeft niet voor de bühne een trainer te ontslaan, want daar ligt het niet aan. Dan komt er een andere gek, die gaat zichzelf ook weer wijsmaken dat hij een toptrainer is." Presentator Wilfred Genee stelt vervolgens dat het bij Feyenoord wél beter ging toen trainer Dick Advocaat dit seizoen de taken van Jaap Stam overnam.

"Dat is een uitzondering, die de regel bepaalt", vindt Derksen. "Advocaat heeft iets speciaals, die komt bij voetballers heel goed binnen. Zo hebben we er ook maar één in Nederland. Je hebt Guus Hiddink bij PSV, maar Guus is een beetje een luie man geworden die alleen koffie wil drinken. Die heeft die energie die Advocaat heeft niet. Louis van Gaal heeft ook wel iets bijzonders, maar die begint niet meer aan een club. Dan heb je het wel zo'n beetje gehad in Nederland, dus het heeft geen zin om die trainer eruit te gooien."