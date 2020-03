Dick Advocaat heeft geen verrassingen in petto voor NAC Breda

Feyenoord begint donderdagavond ongewijzigd aan de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen NAC Breda. Trainer Dick Advocaat kiest ervoor om Ridgeciano Haps net als afgelopen zondag tegen PSV (1-1) te posteren als linksbuiten, waardoor Luciano Narsingh opnieuw op de reservebank begint.

Nicolai Jörgensen ondervindt te veel hinder van een teenblessure en is daardoor nog altijd niet inzetbaar. "Met Jörgensen gaat het nog weken duren", zei Advocaat woensdag al op de persconferentie. Róbert Bozeník, die in de winterstop voor vier miljoen euro overkwam van MSK Zilina is daarom ook tegen NAC de spits van Feyenoord. De twintigjarige Slowaak wordt op de rechtsbuitenpositie geflankeerd door aanvoerder Steven Berghuis.

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Karsdorp, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Kökcü, Toornstra; Berghuis, Bozeník en Haps.

Opstelling NAC Breda: Olij; Van Anholt, Van Hecke, Monsalve, Riera; Haye, Azzagari; Verschueren, EL Allouchi, Boussaid; Stokkers