Geen publiek bij Champions League- en Europa League-duels door coronavirus

De grote uitbraak van het coronavirus in Italië heeft de afgelopen weken al flinke gevolgen gehad voor de Serie A en eerder op de donderdag werd bekend dat de titelkraker tussen Juventus en Internazionale aankomende zondag afgewerkt zal worden zonder publiek. De UEFA meldt donderdagavond dat er ook in de Europese toernooien gekozen wordt om een aantal wedstrijden achter gesloten deuren te laten spelen.

De Europese voetbalbond maakt in een statement bekend dat er aankomende week geen supporters aanwezig zullen zijn bij de Champions League-wedstrijd tussen Valencia en Atalanta en het Europa League-duel tussen Internazionale en Getafe. De UEFA is tot dit besluit gekomen vanwege maatregelen die door de Spaanse en Italiaanse overheden zijn genomen.

Tijdens het treffen tussen Valencia en Atalanta van dinsdagavond in het Mestalla staat een plekje in de kwartfinales van het miljardenbal op het spel. Atalanta heeft momenteel de beste papieren in handen om door te bekeren, aangezien het de heenwedstrijd al met 4-1 wist te winnen. Inter en Getafe, dat Ajax vorige week uitschakelde, treffen ontmoeten elkaar donderdag in Milaan voor de heenwedstrijd van hun tweeluik in de achtste finales van de Europa League.

De UEFA voegt toe dat alle Youth League-wedstrijden die voor volgende week staan gepland in Italië eveneens zonder publiek zullen worden gespeeld. Over het Europa League-duel tussen Sevilla en AS Roma van volgende week donderdag worden verder geen mededelingen gedaan. Datzelfde geldt voor de Champions League-returns tussen Juventus en Olympique Lyon en tussen Barcelona en Napoli van respectievelijk dinsdag 17 maart en woensdag 18 maart.