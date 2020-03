Juventus wil ‘kleine clubs’ lozen: ‘Is het eerlijk dat die in de CL komen?’

Juventus-directeur Andrea Agnelli heeft donderdag zijn vraagtekens gezet bij de deelname van clubs als Atalanta aan de Champions League. Volgens de preses van la Vechhia Signora is het niet goed dat clubs 'zonder internationale historie' zich voor het miljardenbal kunnen kwalificeren op basis van één goed seizoen.

Atalanta eindigde vorig seizoen verrassend derde in de Serie A en neemt daarom dit seizoen deel aan de Champions League. De ploeg met onder meer Marten de Roon en Hans Hateboer won in de achtste finale onlangs met 4-1 van Valencia; komende dinsdag volgt de return in Spanje. "Ik heb veel respect voor alles wat Atalanta doet, maar zonder internationale historie en dankzij slechts één goed seizoen, hadden ze toegang tot de grootste Europese competitie. Is dat correct?", zo vraagt Juve-preses Agnelli zich af.

Agnelli deed zijn uitlatingen op de FT Business of Football Summit in Londen, een meeting waar onder meer werd gesproken over een Europese Super League op de plek van de Champions League. "Dan denk ik aan AS Roma, een club die de laatste jaren bijgedragen heeft aan de Italiaanse ranking", betoogt Agnelli. "Ze hadden één slecht seizoen en ze worden direct uitgesloten van Champions League-voetbal, met alle financiële consequenties van dien."

Vanuit Atalanta is nog geen reactie gekomen op de uitlatingen van Agnelli, maar de burgemeester van Bergamo, de speelstad van de club, heeft zijn afkeur uitgesproken. "Ik respecteer Andrea Agnelli, maar ik ben het hiermee oneens", aldus Giorgio Gori. "Vergeleken met de elite en bekende clubs, heb ik veel liever dat het resultaat op het veld de doorslag geeft, als het gaat om wie een plek in Europa krijgt. Zelfs als het een club is die 'alleen' maar uit een provinciaal stadje komt."