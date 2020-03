‘Ajax anticipeert op aflopend contract en stuurt scouts naar Engeland’

Ajax verzekerde zich voor aankomend seizoen al van de komst van Antony en de Braziliaan wordt mogelijk niet de enige aanvallende versterking voor de Amsterdammers. De huidige koploper van de Eredivisie is volgens berichtgeving uit Engeland ook een van de gegadigden voor Jaden Philogene-Bidace.

Football Insider weet te melden dat Ajax in de afgelopen tijd scouts naar Engeland heeft gestuurd om de zeventienjarige aanvaller aan het werk te zien. Philogene-Bidace wordt naar verluidt beschouwd als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Aston Villa en de jongeling traint regelmatig mee met de hoofdmacht.

The Villans dreigen Philogene-Bidace, die zowel links- als rechtsvoorin uit de voeten kan, aankomende zomer echter kwijt te raken. De jongeling beschik over een aflopend contract en zijn huidige werkgever is er nog niet in geslaagd om hem een nieuwe verbintenis te laten ondertekenen.

De concurrentie voor Ajax is, als het inderdaad werk besluit te maken van zijn komst, echter fors. Manchester City en Bayern München zouden namelijk eveneens geïnteresseerd zijn in Philogene-Bidace, waarbij vooral the Citizens concreet lijken te zijn. De regerend kampioen van Engeland houdt de ontwikkelingen rondom het talent nauwlettend in de gaten.