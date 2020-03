Juventus - Inter naar komend weekend achter gesloten deuren

De Italiaanse kraker tussen Juventus en Internazionale wordt aanstaande zondag afgewerkt achter gesloten deuren. De Serie A heeft bekendgemaakt dat komend weekend de overgebleven wedstrijden van speelronde 26 worden afgewerkt. De Italiaanse competitie wil eerst de competitie gelijktrekken, alvorens er aan speelronde 27 wordt begonnen.

Vanwege het coronavirus werden in Italië de afgelopen weken diverse wedstrijden afgelast of achter gesloten deuren gespeeld. Het duel tussen Juventus en Inter zou in eerste instantie op zaterdag 29 februari gespeeld worden. Vanwege het virus zou dat duel zonder publiek afgewerkt worden, maar omdat la Vecchia Signora perse wilde dat de fans aanwezig konden zijn bij de topper, werd de wedstrijd samen met een aantal andere duels van speelronde 26 verplaatst naar 13 mei.

De Italiaanse voetbalbond en de Lega Serie A hebben donderdag naar buiten gebracht dat aanstaande zondag en de dagen daarna wedstrijden worden ingehaald. Zondag staan Parma - SPAL (12.30 uur), AC Milan - Genoa, Sampdoria - Hellas Verona (15.00 uur), Udinese - Fiorentina (18.00 uur) en Juventus - Inter (20.45 uur) op het programma. Maandagavond om 18.30 uur volgt het duel tussen Sassuolo en Brescia.

In de Serie A worden binnenkort ook nog wedstrijden uit speelronde 25 ingehaald. Op woensdag 18 maart staan de duels Atalanta - Sassuolo, Hellas Verona - Cagliari en Torino - Parma op de planning.