FA is mild voor Ancelotti na tirade tegenover Kavanagh

Carlo Ancelotti heeft een boete van achtduizend pond, omgerekend circa 9200 euro, gekregen voor zijn rode kaart van vorig weekend tegen Manchester United. De manager van Everton ontloopt een schorsing, waardoor hij aanstaande zondag gewoon op de bank mag zitten als zijn ploeg op bezoek gaat bij zijn voormalige werkgever Chelsea.

Reden voor de straf voor Ancelotti is zijn tirade van afgelopen zondag was een afgekeurd doelpunt van Dominic Calvert-Lewin in blessuretijd. De Italiaanse trainer was boos over het besluit van de arbitrage en direct na afloop ging hij verhaal halen bij scheidsrechter Chris Kavanagh. De arbiter deelde daarop een rode kaart uit aan de coach en de Engelse voetbalbond FA kondigde een onderzoek aan.

Ancelotti ontloopt een schorsing en moet alleen een forse boete betalen, zo meldt Everton. Zondag kan hij derhalve terugkeren bij de club waar hij tussen 2009 en 2011 aan het roer stond. “De Everton-manager heeft toegegeven dat zijn taalgebruik en gedrag op het veld aan het einde van de wedstrijd ongepast was en hij accepteert de straf”, zo laat de Engelse voetbalbond weten in een statement.