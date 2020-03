‘Arsenal heeft haast met Kökcü: recordtransfer lonkt voor Feyenoord’

Arsenal heeft de gesprekken met Feyenoord over Orkun Kökcü geopend, zo meldt de Daily Mail. The Gunners willen de deal nog voor de zomer afronden, daar de club vreest dat zijn transfersom op het EK omhoog schiet. De Engelse krant schrijft over een transfersom van omgerekend 26,5 miljoen euro, wat een recordtransfer zou betekenen voor de Rotterdammers.

Kökcü heeft een doorlopend contract tot aan de zomer van 2023 in De Kuip. Desondanks wil Feyenoord die verbintenis graag openbreken en verlengen, met oog op een goede onderhandelingspositie. De Engelse interesse is niet nieuw, daar Voetbal International vorige maand al meldde dat de negentienjarige middenvelder er goed opstaat bij Arsenal. Behalve de club van manager Mikel Arteta zouden ook Chelsea, Sevilla, Real Betis en Valencia een oogje hebben op Kökcü. Arsenal volgt de ontwikkeling van Kökcü al langer en lijkt nu toe te willen slaan. Technisch directeur Edu heeft de talentvolle Feyenoord aangewezen als prioriteit voor de komende transferzomer.

De club wil snel handelen omdat de transfersom van Kökcü hoger zal zijn wanneer hij een goed EK speelt met Turkije. Voetbal International schreef eerder nog dat de middenvelder graag nog een jaar bij Feyenoord zou willen blijven om nog een seizoen onder Dick Advocaat te kunnen spelen, om vervolgens de stap naar het buitenland te maken. Kökcü brak vorig seizoen door en mag zich sinds deze jaargang vaste basisspeler noemen. Dit seizoen kwam hij in de Eredivisie tot dusver tot 21 wedstrijden, waarvan 20 als basisspeler. De Turks jeugdinternational scoorde dit seizoen drie keer in alle competities.