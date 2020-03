Juventus houdt drieduizend kilo voedsel over en bedenkt prachtige oplossing

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd het duel tussen Juventus en AC Milan in de halve finale van de Coppa Italia van de kalender gehaald. De betrokken partijen kwamen pas in een laat stadium tot de conclusie dat het beter was om het duel, oorspronkelijk gepland voor woensdagavond, uit te stellen. Hierdoor bleef Juventus onbedoeld met enorm veel eten over, dat speciaal voor de bekerwedstrijd was ingeslagen. Het is nog niet bekend wanneer het bekerduel wordt ingehaald.

Omdat Juventus pas op 13 maart, tegen Lecce, weer een thuiswedstrijd speelt, zou een groot gedeelte van dat eten weggegooid moeten worden. La Vecchia Signora vond echter al snel een oplossing voor de ruim drieduizend kilo aan voedsel. Het overgebleven eten werd gewoon bereid en vervolgens uitgedeeld aan onder meer gezinnen die van de bijstand leven. Meerdere hulporganisaties gingen woensdag en donderdag langs bij het stadion van Juventus om het eten op te halen, om ze vervolgens aan hulpbehoevenden te geven.

Het coronavirus heeft behoorlijk wat invloed op het speelschema in de Serie A. Juventus zag ook de topper tegen Internazionale uitgesteld worden, met 9 maart als nieuwe speeldatum. Tot 3 april worden alle wedstrijden in competitieverband achter gesloten deuren afgewerkt. Juventus heeft zelf ook maatregelen genomen met het oog op het coronavirus. In overleg met het Ministerie van Volksgezondheid zijn er tot 3 april geen rondleidingen mogelijk in het Allianz Stadium.