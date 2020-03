‘Mbappé passeert Neymar als grootverdiener met recordaanbod PSG’

Paris Saint-Germain doet er alles aan om Kylian Mbappé binnenboord te houden. Volgens onder meer Paris United kan de jonge aanvaller zijn handtekening zetten onder een zeer lucratief contract, waarmee hij qua salaris ploeggenoot Neymar voorbijstreeft. PSG wil er op deze manier voor zorgen dat Mbappé uit handen van Real Madrid blijft. De topschutter staat naar verluidt al enige tijd op het lijstje van de Koninklijke.

Voorzitter Nasser Al-Khelaifi is van plan om Mbappé een recordbedrag aan te bieden. Met de nieuwe deal wordt de international van Frankrijk de bestbetaalde speler ooit de clubgeschiedenis. Volgens berekeningen van L'Équipe strijkt Mbappé momenteel 1,9 miljoen euro per maand op. Neymar zit daar met een maandsalaris van naar schatting van drie miljoen euro nog een stuk boven. In de nieuwe situatie moet de Braziliaan echter zijn collega-aanvaller voor zich moeten dulden.

Al-Khelaifi zou het naar verluidt niet erg vinden als Neymar vertrekt, daar hij van mening is dat er bij PSG geen plaats is voor twee absolute wereldsterren. Barcelona zit derhalve op het vinkentouw. Sport meldde woensdag dat de Catalanen met een operatie bezig zijn om de aanvaller terug te halen naar het Camp Nou, met een beoogde transfersom van 170 miljoen euro. Barcelona wilde Neymar vorig jaar zomer al overnemen van PSG, maar ondanks enkele zware onderhandelingen bleef een definitief akkoord uit. De aanvaller kan eventueel na dit seizoen naar de FIFA stappen om een vertrek uit Parijs te forceren. De wereldvoetbalbond schrijft namelijk voor dat wanneer een speler die voor zijn 28ste een contract heeft getekend en drie jaar van die verbintenis heeft uitgediend, het recht heeft om de club in kwestie tegen een compensatie te verlaten. De verbintenis van Neymar, sinds 2017 actief in Frankrijk, loopt nog ruim drie jaar door.

Mbappé zou wel oren hebben naar de plannen van Al-Khelaifi, die een geheel nieuw project rondom de aanvaller wil bouwen. Ook de entourage van Mbappé is positief gestemd, daar er naast een riant salaris ook sprake is van een lucratieve tekenbonus. Er wordt door Paris United echter wel benadrukt dat de eindbeslissing bij de speler zelf ligt. Er is in de Spaanse media reeds gemeld dat hij al tot een mondeling akkoord zou zijn gekomen met Real-trainer Zinédine Zidane.

Wat niet in het voordeel spreekt van PSG echter is het verhaal rondom de Olympische Spelen. Mbappé wil dolgraag voor Frankrijk uitkomen, maar de clubleiding van PSG ziet dat helemaal niet zitten. Volgens verhalen in de Franse media is de spits helemaal niet blij met de houding van zijn werkgever. De weigering om af te mogen reizen naar Tokio heeft wellicht invloed op de keuze van Mbappé om al dan niet een nieuw contract te tekenen. Zijn huidige verbintenis in het Parc des Princes loopt door tot medio 2022.