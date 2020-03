Dortmund-talent volgt voorbeeld Sergiño Dest en stelt drie bonden teleur

Borussia Dortmund-middenvelder Giovanni Reyna heeft gekozen voor een interlandloopbaan bij de Verenigde Staten. Het zeventienjarige talent heeft tegenover Ruhr Nachrichten bevestigd dat hij voor Team USA wil uitkomen. Het is een nieuwe meevaller voor bondscoach Gregg Berhalter, daar eerder al Ajax-verdediger Sergiño Dest voor de Amerikaanse ploeg koos.

Waar Dest moest kiezen tussen het Nederlands elftal en de Verenigde Staten, had Reyna meerdere opties. Hij was namelijk bij vier landen in beeld. Vader Claudio Reyna, oud-speler van onder meer Bayer Leverkusen en Manchester City, is geboren in de Verenigde Staten, maar is van Argentijnse komaf. De huidige sportief directeur van Austin FC koos destijds voor een interlandcarrière bij Amerika. Zoon Giovanni heeft een Portugese moeder en kon derhalve ook voor dat land kiezen, terwijl ook Engeland een optie was. Daar werd hij in 2002 geboren, toen zijn vader de clubkleuren van Sunderland verdedigde. Reyna verkiest Team USA dus boven Argentinië, Engeland en Portugal. “Voor mij is het duidelijk: ik speel alleen voor de Verenigde Staten, dat is mijn thuis”, aldus Reyna, die ook zijn jeugdinterlands voor de VS speelde.

Het debuut van Reyna in de nationale ploeg van de Verenigde Staten laat mogelijk niet lang op zich wachten. Bondscoach Berhalter heeft hem namelijk uitgenodigd voor de komende interlandperiode. Zijn team neemt het later deze maand op tegen Nederland (26 maart, Philips Stadion) en Wales. “Geweldig nieuws. Misschien kan ik mijn debuut maken. Ik ben er in ieder geval klaar voor”, aldus Reyna, die eerder dit jaar zijn officiële debuut maakte in het eerste elftal van Dortmund. Ook kwam hij in de Champions Leeague al in actie. In de achtste finale tegen Paris Saint-Germain kwam hij na rust binnen de lijnen en leverde hij de assist op het winnende doelpunt van Erling Haaland (2-1).