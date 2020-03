Arsenal komt met slecht nieuws na alom verafschuwde horrortackle

Lucas Torreira heeft een breuk in zijn rechterenkel overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Portsmouth van maandagavond, zo maakt Arsenal donderdagochtend wereldkundig. De middenvelder van the Gunners raakte in het FA Cup-duel geblesseerd door een keiharde tackle van James Bolton. Torreira ging met een brancard van het veld en verliet Fratton Park later op krukken. Arsenal doet geen mededelingen over de herstelperiode, maar in Engelse media wordt rekening gehouden met het einde van dit seizoen voor Torreira.

Torreira had zichtbaar veel pijn na de charge van Bolton. Scheidsrechter Mike Dean oordeelde echter dat de verdediger van Portsmouth een faire tackle had ingezet en dus geen gele of rode kaart verdiende. Ook Bolton was zich van geen kwaadbewust: "Het was een goed uitgevoerde tackle", zei de Portsmouth-verdediger na afloop tegen de BBC. "De timing was goed, al is het nooit leuk om iemand zo op de grond te zien liggen. Ik hoop dat alles in orde is met hem."

Arsenal-manager Mikel Arteta liet kort na de 0-2 zege op Portsmouth al weten dat Torreira veel last had van zijn enkel. "In de komende dagen gaan we de blessure nader onderzoeken, dan zullen we ook meer te weten komen. Ik weet niet of het om het bot of om het gewricht gaat, daar kan ik nog niets over zeggen." Torreira werd na zijn enkelblessure afgelost door Dani Ceballos, die onder Arteta weer geregeld aan spelen toekomt.

In Engeland werd schande gesproken over de spreekkoren van de Portsmouth-aanhang richting Torreira. ‘You’re going home in a f***ing ambulance’, was er te horen op Fratton Park, terwijl de middenvelder tijdens de blessurebehandeling zuurstof kreeg toegediend. Vooral op de sociale media werd het gedrag van de fans van Portsmouth gehekeld. Arsenal speelt later deze maand in de kwartfinale van de FA Cup tegen Sheffield United, zo heeft de loting uitgewezen. Het is niet de verwachting dat Torreira op tijd fit is voor die ontmoeting.