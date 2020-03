Chelsea scout peperdure opvolger Alonso bij FC Porto

Ed Woodward heeft groen licht gegeven voor het aantrekken van Jadon Sancho. Het betekent dat Manchester United alles op alles zal zetten om de vleugelaanvaller over te nemen van Borussia Dortmund. (Daily Star)

Manchester City staat niet onwelwillend tegenover een vertrek van John Stones. Arsenal is op de hoogte van de situatie en heeft belangstelling voor de diensten van de verdediger. (Daily Express)

(The Sun)

In januari verlangde Tottenham Hotspur nog een kleine tien miljoen euro voor Victor Wanyama. De Keniaanse middenvelder is uiteindelijk deze week transfervrij naar Montreal Impact vertrokken. (London Evening Standard)

Barcelona moet in ieder geval met drie spelers op de proppen komen om Lautaro Martínez los te weken bij Internazionale. De Catalanen zijn buitengewoon geïnteresseerd in de Argentijnse spits van i Nerazzurri . (Mundo Deportivo)