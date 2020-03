Van Dijk snapt weinig van Engelse pers: ‘Het is maar een klein iets, toch?’

Liverpool werd afgelopen week geëlimineerd in de FA Cup, na een 2-0 nederlaag tegen Chelsea. De verliespartij op Stamford Bridge volgde op de eerste nederlaag van het Premier League-seizoen, tegen Watford (3-0). Desondanks ligt Liverpool met een voorsprong van 22 punten nog altijd op koers om de eerste landstitel in dertig jaar te veroveren en Virgil van Dijk vindt dat daar niet te lichtzinnig over moet worden gedacht.

De Engelse pers legt Van Dijk voor dat Liverpool qua binnenlandse prijzen ‘slechts’ de Premier League aan zijn prijzenkast lijkt te gaan toevoegen, daar Manchester City de EFL Cup won en Chelsea een einde maakte aan de FA Cup-campagne. “Slechts de Premier League pakken? Ja? Het is maar een klein iets, toch? We hebben dit seizoen ook nog de Europese Supercup en het WK voor clubs gewonnen”, zo tekent de Daily Telegraph op uit de mond van een enigszins verwonderde Van Dijk.

“Er zijn mensen in het leven die niet altijd tevreden zijn. Ze kijken altijd naar de negatieve aspecten. Dat is de realiteit. Je kan daar de hele tijd aan denken en met een negativiteit spirit leven, of je focust op goede dingen. Ik doe zeker het laatste”, gaat de verdediger verder. “We zitten in een hele goede situatie, dichtbij alles wat we hopen te bereiken. Laten we daar voor gaan, ervan genieten. Natuurlijk is het een teleurstelling om te verliezen van Chelsea, maar dat is een uitstekend team. Laten we ons nu focussen op ‘slechts’ de Premier League, want dat is toch iets kleins?”

Liverpool kent niet zijn beste periode van het seizoen en moet volgende week in eigen huis een 1-0 achterstand tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League wegpoetsen. “We moeten verbeteren, dat is honderd procent zeker. Maar we maken ons geen zorgen. In de Champions League kan van alles gebeuren. Atlético is een lastige tegenstander, met fantastische spelers. Wij moeten ons eerst op de wedstrijd tegen Bournemouth van komende zaterdag focussen.”

“Natuurlijk wilden we iedere wedstrijd blijven winnen, maar tegen Watford leden we een verdiende nederlaag. Dat wisten we, we hebben erover gesproken en zijn verdergegaan. Tegen Chelsea speelden we veel beter, maar we verloren en dat betekent dat je uit de FA Cup ligt”, stelt Van Dijk. “We hebben nog altijd een grote voorsprong. Dat is verdiend, want we hebben in iedere wedstrijd keihard gevochten. Niemand wil wedstrijden verliezen, maar de realiteit is dat dit nu eenmaal gebeurt. We moeten ons terugvechten, we hebben nog altijd veel kwaliteit en ik maak me geen zorgen.”