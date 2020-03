Krul geeft geheim van heldenrol prijs: ‘Ik had de namen daarop staan’

Tim Krul groeide woensdagavond uit tot held van Norwich City, dat ten koste van Tottenham Hotspur de kwartfinale in de FA Cup bereikte. In de strafschoppenserie keerde de Nederlandse doelman twee inzetten. Het optreden van Krul tegen the Spurs deed denken aan de WK-wedstrijd van Oranje tegen Costa Rica in 2014, toen hij door toenmalig bondscoach Louis van Gaal werd ingebracht voor de penaltyserie. Ook toen stapte de sluitpost als grote winnaar van het veld.

"Iedereen zegt dat ik goed ben in het stoppen van strafschoppen, dus dat moest ik dan maar eens een keer laten zien", zegt Krul in gesprek met de BBC. De Norwich-doelman maakte de inzetten van Troy Parrott en Gedson Fernandes onschadelijk. Daarnaast schoot Erik Lamela via de lat over. Krul leek aan mindgames te doen door voor elke strafschop ver van zijn lijn te komen. Daarnaast had hij een waterbidon met daarop een briefje met de namen van de Tottenham-spelers en in welke hoek ze normaal gesproken schieten.

Krul koos de goede hoek bij de strafschop van Parrott, terwijl de aanvaller van Tottenham nauwelijks ervaring heeft met het aanleggen vanaf elf meter. Volgens Krul hoort het bestuderen van de strafschoppennemers nou eenmaal bij zijn vak. "Daar draait het ook allemaal om, daarom stoppen we er zoveel werk in. In mijn vrije tijd ben ik met dergelijke dingen bezig. Als kleine jongen wil je strafschoppen stoppen en je club laten winnen. Er kwamen dus nogal wat emoties bij kijken vanavond."

Tim Krul had all the penalty possibilities written on his water bottle. Preparation is everything. ?? #TOTNOR pic.twitter.com/SoSZkV7nk2 — Chris Wise (@chriswisey) March 4, 2020

"Mijn keeperstrainer en ik doen ons huiswerk", vervolgt Krul. "Ik had de namen op mijn bidon staan, zulke dingen horen bij een strafschoppenserie. Wat een moment ook om zoiets voor elkaar te krijgen, onder toeziend oog van 9.000 meegereisde supporters die op een woensdagavond hier zijn." Voor José Mourinho was het de zoveelste domper op het gebied van strafschoppen. Als manager in Engeland heeft hij alle zeven penaltyseries verloren: Vijfmaal bij Chelsea, een keer als coach van Manchester United en door toedoen van Krul dus ook bij Tottenham.