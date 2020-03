Onthulling over ‘pestkop’ Harry Maguire: ‘Hij duwde me en greep me bij de keel’

Billy Gilmour liet dinsdagavond een uitstekende indruk achter tijdens het FA Cup-duel tussen Chelsea en Liverpool (2-0). Het was voor de jeugdinternational van Schotland de tweede keer dat hij tegen een topclub binnen de lijnen stond bij the Blues, nadat hij eerder dit seizoen aan de aftrap stond tegen Manchester United in de EFL Cup. In gesprek met de Daily Mirror vertelt Gilmour hoe hij tijdens dat duel te grazen werd genomen door Harry Maguire.

“Hij zei voornamelijk dat ik een kleine jongen was. Hij duwde me constant en greep me bij de keel, ik moet omgaan met dat soort dingen. Ik zal het niet nog een keer laten gebeuren, dit was een les. Het was duidelijk dat hij probeerde om een jonge speler te pesten. Op dat gebied moet ik sterker worden, ik heb er al aan gewerkt en het kan alleen maar beter worden. Maar ja, ik kan me heel goed herinneren hoe hij me greep”, vertelt de achttienjarige Gilmour, die door Chelsea in 2017 werd overgenomen van Rangers FC.

“Ik ben geen speler die de hele tijd zijn mond houdt. Ik moet jongens vertellen dat ze op hun positie moeten gaan lopen. Hetzelfde moeten andere spelers mij vertellen. Op die manier word ik beter, maar mijn ploeggenoten ook. Ik moet duidelijk communiceren, omdat dat belangrijk is op mijn positie”, vervolgt de jonge middenvelder. Tot dusver speelde hij zes officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Chelsea.

Tijdens het duel tussen Chelsea en Liverpool zat de Schotse bondscoach Steve Clarke op de tribune. Gilmour werd voorlopig nog niet opgeroepen voor de nationale ploeg van Schotland. “Ik sprak met Andy Robertson”, verwijst Gilmour naar de vleugelverdediger van Liverpool, die tevens international van Schotland is. “Hij vertelde me dat de bondscoach op de tribune zat. Hij zei verder dat ik moest blijven doen wat ik al aan het doen was.”