Na het vertrek van Kenneth Vermeer naar Los Angeles FC is Justin Bijlow de eerste doelman bij Feyenoord. De 22-jarige sluitpost maakt sinds de winterstop de nodige indruk bij de Rotterdammers en geldt als kandidaat voor de selectie van Oranje voor het EK van komende zomer. “Ik denk dat ik nu gewoon zo door moet blijven gaan”, zegt Bijlow in gesprek met de NOS.

“In maart is de volgende interlandperiode en dan zie ik wel waar ik bij hoor. Ik wil altijd voor het hoogst haalbare gaan. Het is natuurlijk een droom voor iedereen om met het Nederlands elftal mee te gaan naar een eindtoernooi. Als het dit EK al is, dan zou het helemaal geweldig zijn, maar er komen er natuurlijk meer”, stelt de doelman van Feyenoord. Bijlow kampte in de afgelopen anderhalf jaar met twee zware blessures, maar hij gebruikte de tijd waarin hij aan de kant stond nuttig.

“Tijdens mijn blessure heb ik veel kunnen trainen op het fysieke aspect. Ik heb teruggekeken: wat kon nou beter? Wat deed ik wat ik niet had kunnen doen. Veel beeldmateriaal kijken. Ik denk dat ik wat duidelijker en misschien wat harder ben geworden”, vertelt Bijlow. Joop Hiele, oud-doelman van onder meer Feyenoord en Oranje, vindt dat tekenend voor de ambities van Bijlow. “Hij doet het nu heel goed en laat zien dat hij een waardige Eredivisie-keeper is. Bijlow oogt rustig, coacht behoorlijk goed en is redelijk de baas in de zestien.”

Hiele vindt het wellicht wat voorbarig dat men Bijlow tipt voor Oranje. “Hij moet het eerst over een langere periode laten zien. Maar als hij op dit niveau blijft acteren en zich blijft ontwikkelen, is hij zeker een kandidaat om plaats te nemen in de selectie”, concludeert de oud-doelman, die Bijlow nog kent vanuit de jeugdopleiding. Er bestonden destijds zorgen, omdat de doelman een ‘gezet mannetje’ was. “Toen hebben we daar gesprekken over gevoerd met hem en zijn ouders. Hij ging daar als twaalfjarig mannetje heel relaxt mee om. Hij liet zich niet van de wijs brengen.Ik had er ook wel vertrouwen in dat het gezette weg zou trekken. En kijk nu eens: hij is hartstikke fit.”