Paraguayaanse politie valt presidentiële suite van Ronaldinho binnen

Ronaldo de Assis Moreira, kortweg Ronaldinho, is woensdagavond opgepakt in Paraguay. Euclides Acevedo, minister van Binnenlandse Zaken in het Zuid-Amerikaanse land, maakt bekend dat de Braziliaanse oud-aanvaller samen met broer Roberto is gearresteerd op het Resort Yacht & Golf Club Paraguayo nabij hoofdstad Asunción, omdat de verdenking bestaat dat Ronaldinho met een vals paspoort het land is binnengekomen.

La Nacion schrijft dat in het hotel paspoorten van Roberto en Ronaldinho met een Paraguayaanse nationaliteit zijn aangetroffen. In de vervalste paspoorten stonden wel de juiste naam, geboorteplaats en geboortedatum, alleen werd Ronaldinho nooit genaturaliseerd tot Paraguayaan. De luchtvaartpolitie had een melding gemaakt van het vermoeden van vervalste reisdocumenten, waarna er een arrestatiebevel is uitgegeven en de lokale politie de presidentiële suite van Ronaldinho en zijn broer binnenviel.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports. His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. ?????? pic.twitter.com/x4qBTijJMQ — Football Tweet (@Football__Tweet) March 5, 2020

“Als de grenscontrole het reisdocument verdacht vindt, zouden ze hem niet binnen moeten laten. Daar zijn zij deels verantwoordelijk voor”, mopperde Acevedo over het feit dat Ronaldinho aanvankelijk wel door de paspoortcontrole op de internationale luchthaven van Asunción kwam. De oud-aanvaller van onder meer Paris Saint-Germain, Barcelona en AC Milan moest in Paraguay zijn om een boek te promoten en een gezondheidscampagne te ondersteunen. Ronaldinho en zijn broer mochten onder toezicht van de lokale politie in het hotel overnachten, waarna ze zich donderdagochtend dienen de melden bij de lokale autoriteiten.

Het Braziliaanse paspoort van Ronaldinho werd in november 2018 afgenomen, vanwege het illegaal bouwen van een constructie bij de rivier Guiaba, een beschermd natuurgebied. Omdat de oud-international van Brazilië geen geld had om de forse boete te betalen, werd zijn paspoort in beslag genomen. Ondanks dat Ronaldinho daardoor zijn thuisland niet kon verlaten, werd hij een jaar later wel aangesteld als ambassadeur voor het toerisme in Brazilië.