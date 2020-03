‘Domme actie’ Klaiber veroordeeld: ‘Je vraagt je af: Wat doe je in godsnaam?’

Sean Klaiber kreeg woensdagavond in de slotfase van de met 2-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Ajax een gele kaart van scheidsrechter Björn Kuipers. De vleugelverdediger was gelijk bijzonder emotioneel, want hij mist vanwege een schorsing de finale van de TOTO KNVB Beker. Trainer John van den Brom troostte Klaiber na afloop van het duel in de Galgenwaard, maar had tevens harde woorden voor de nu geschorste speler.

"Jammer, hij is er doodziek van. Maar eerlijk gezegd vind ik het ook heel dom", verklaart Van den Brom tegenover FOX Sports. Klaiber maakte op de achterlijn een overtreding op Nicolás Tagliafico, waarna een gele kaart volgde. "Als je dit nou op eigen helft doet en aan de noodrem trekt bij een doorgebroken speler... Nu vraag je je echt af: Wat doet je in godsnaam? We zaten al in de 83ste minuut."

Klaiber was na de gele kaart gelijk in tranen en duidelijk even niet in staat om aan het spel deel te nemen. Van den Brom gaf de verdediger al snel instructies om weer verder te gaan, maar de teleurstelling om het missen van de finale bleef desondanks zeer lang hangen. "Wat ik nog het ergste hieraan vond: het duurde gewoon twee minuten, hè. Hij stond ‘op scherp’ en dacht er niet aan. Dat weet jij ook", zegt Van den Brom tegen analist Kenneth Perez.

Perez was in zijn analyse ook niet mild voor Klaiber. "In al zijn ijver wil hij iets doen in de zestien van de tegenstander, met alle risico’s van dien. Het was heel dom, maar ook heel sneu voor hem. Je moet je hoofd erbij houden en dat deed hij niet. Als er nog maar vijf minuten te spelen zijn, dan zit dat toch in je hoofd?", aldus de oud-speler. Collega-analist Kees Kwakman had iets meer begrip. "Ik heb wel medelijden met hem. Natuurlijk is het zijn eigen schuld en is het een domme overtreding. Maar zeker een speler van Utrecht zal waarschijnlijk niet veel bekerfinales spelen."