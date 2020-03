Ten Hag niet blij met ‘heel onnodige’ actie van Martínez tegen FC Utrecht

Erik ten Hag vindt dat Ajax de nederlaag tegen FC Utrecht aan zichzelf te wijten heeft. De Amsterdammers verloren woensdagavond met 2-0 in de halve finale van de KNVB Beker, door doelpunten van Sander van de Streek en Simon Gustafson. Van de Streek kopte raak uit een vrije trap, terwijl Gustafson een strafschop benutte. Volgens Ten Hag hebben de spelers van Ajax 'naïeve fouten' gemaakt in Stadion Galgenwaard.

“Een vrije trap en een penalty”, reageert de trainer in gesprek met FOX Sports op de vraag waar Ajax de wedstrijd heeft laten liggen. “Het was heel onnodig om een vrije trap op die plek weg te geven. Er was totaal geen gevaarlijke situatie.” Het was Lisandro Martínez die de vrije trap weggaf. Een dikke twintig meter van het doel haalde hij Jean-Christophe Bahebeck neer, die met zijn rug richting het doel van Ajax stond. Uit die vrije trap van Simon Gustafson, een indraaiende voorzet, kopte Sander van de Streek de 1-0 binnen. Hij stond geen buitenspel doordat Daley Blind als enige naar achteren stapte.

“We verdedigen heel slecht. Ik wil niet ingaan op individuen, maar we komen afspraken niet na die we hebben gemaakt over dit soort vrije trappen. Dan word je afgestraft", concludeert de oefenmeester. Ten Hag wil niet bevestigen dat de afspraak voor verdedigers is om te blijven staan. “Het is duidelijk dat we bepaalde afspraken hebben. Die worden niet nagekomen. Dan krijg je dit”, zo herhaalt hij. De aanleiding voor de 2-0 kon Ten Hag evenmin bekoren. Edson Álvarez liep halverwege de tweede helft met Van de Streek mee het strafschopgebied in en beging een onhandige sliding, waarmee hij eerst contact maakte met zijn opponent en daarna pas met de bal.

Hij veroorzaakte immers de strafschop waaruit het doelpunt voortkwam. Guwara plukte een lange bal van Justin Hoogma uit de lucht en stuurde Van de Streek het strafschopgebied in. Álvarez liep mee met Van de Streek en beging een onhandige sliding, waarmee hij eerst contact maakte met zijn opponent en daarna pas met de bal. Arbiter Björn Kuipers floot voor een penalty, die werd benut door Gustafson. "Edson loopt het risico. Ik zie nauwelijks contact, maar ik kan het niet beoordelen uit dat beeld. Maar daar hoeven we het niet over te hebben", aldus Ten Hag."

De trainer voegt eraan toe dat het spel van zijn ploeg ook in aanvallend opzicht tekortschoot. Hij zag Ajax 'te weinig creëren' en hoopt dat de creatievelingen van Ajax spoedig weer in vorm raken. "Onze spelers die terugkomen van blessures hebben ritme nodig”, doelt hij op Hakim Ziyech en Quincy Promes, maar ook op Daley Blind. “Het is in ieder geval een positief punt dat zij weer negentig minuten in de benen hebben. Ze moeten de vorm weer gaan pakken, daar hebben ze wedstrijden voor nodig. Ik denk dat ze vooral wedstrijdritme missen en daar komen ze alleen weer in door keihard te werken en te spelen.”