Tottenham uit FA Cup na nieuwe heldenrol Tim Krul in penaltyserie

Norwich City heeft zich ten koste van Tottenham Hotspur geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. Het elftal van trainer Daniel Farke ontdeed zich woensdagsavond na strafschoppen van the Spurs, nadat er na negentig minuten in Londen een 1-1 stand op het scorebord stond en er in de verlenging niet meer was gescoord. Tim Krul groeide in de strafschoppenserie uit tot de held van Norwich City, door strafschoppen van Troy Parrott en Gedson Fernandes te keren. Het was voor de Nederlandse doelman zeker niet de eerste keer in zijn loopbaan dat hij aan het langste eind trok in een strafschoppenserie, na onder meer al succes met het Nederlands elftal op het WK van 2014 tegen Costa Rica.

Krul moest al heel vroeg in het duel in het Tottenham Hotspur Stadium capituleren, nadat hij aanvankelijk nog een treffer van Giovani Lo Celso had voorkomen. Met dertien minuten op de klok kopte Jan Vertonghen bij de tweede paal een vrije trap van Lo Celso tegen de touwen. Tottenham, waar Michel Vorm voor het eerst in anderhalf jaar een basisplaats had en Steven Bergwijn tevens aan de aftrap stond, nam na de sterke beginfase gas terug en zag Norwich City gaandeweg de eerste helft beter in de wedstrijd komen, wat resulteerde in kansen voor Emiliano Buendía en Lukas Rupp.

Uiteindelijk lukte het Norwich City om een kwartier voor tijd om op gelijke hoogte te komen. Nadat hij een minuut eerder nog een kans had laten liggen, tekende Josip Drmic voor de 1-1. Vorm kreeg een schot van Kenny McLean niet onder controle, waarna de Zwitsers international de bal voor het intikken had. Dat het uiteindelijk tot een verlenging kwam, was te danken aan Ben Godfrey. De verdediger bracht in de absolute slotfase redding op de lijn, na een inzet van Serge Aurier.

In de verlenging die volgde was Tottenham als verwacht de bovenliggende partij, maar verdedigde Norwich City heroïsch en wist het uiteindelijk een strafschoppenserie af te dwingen. In de strafschoppenserie keerde Vorm een strafschop van Kenny McLean, maar doordat Krul pogingen van Parrott en Fernandes onschadelijk maakte, greep hij uiteindelijk de hoofdrol.