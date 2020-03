Kylian Mbappé gaat de wereld over met hattrick én sologoal over 70 meter

Paris Saint-Germain heeft zich woensdagavond op indrukwekkende wijze geplaatst voor de finale van de Coupe de France. Het elftal van trainer Thomas Tuchel won met 1-5 bij Olympique Lyon, mede door een hattrick van Kylian Mbappé. Met name het tweede doelpunt van de Franse aanvaller was wonderschoon: na een solo over ongeveer 70 meter haalde hij succesvol de trekker over. Kenny Tete en Mitchel Bakker ontbraken aan weerszijden in de wedstrijdselecties. PSG neemt het in de finale op tegen Saint-Étienne of Stade Rennes.

Bij PSG keerde Neymar terug in de basiself, nadat hij afgelopen weekend vanwege een schorsing nog ontbrak in het competitieduel met Dijon (4-0 overwinning). De Braziliaanse vedette was in de openingsfase de gevaarlijkste man van het veld, maar kon niet voorkomen dat PSG in de elfde minuut verrassend op achterstand kwam. Na balverlies van Layvin Kurzawa kon Lyon overnemen via Léo Dubois, waarna Karl Toko Ekambi Martin Terrier met een lage voorzet in staat stelde van dichtbij te scoren: 0-1.

PSG had vervolgens echter slechts drie minuten nodig om weer op gelijke hoogte te komen. Mbappé reageerde bij de tweede paal attent, nadat Kurzawa een hoekschop met het hoofd had verlengd: 1-1. In het restant van de eerste helft kregen beide teams kansen op meer. Zo voorkwam Keylor Navas na ruim een halfuur met de benen een tweede treffer van Terrier, terwijl Edinson Cavani op slag van rust de paal teisterde na uitstekend voorbereidend werk van Neymar.

Neymar liep bij het rustsignaal strompelend van het veld, maar keerde uiteindelijk toch terug voor het begin van de tweede helft en was in de 64ste minuut zeer waardevol voor PSG. Fernando Marçal werd vanwege hands met tweemaal geel van het veld gestuurd, waarna Neymar de strafschop die volgde benutte: 1-3. PSG speelde daarna een gewonnen wedstrijd en liep via treffers van Mbappé, Pablo Sarabia en opnieuw Mbappé uiteindelijk ruim weg bij Lyon. De 1-3 van Mbappé was schitterend: na een indrukwekkende solo van ongeveer 70 meter rondde de Franse aanvaller uiteindelijk zelf af.