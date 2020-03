Real Sociedad houdt hoofd koel en evenaart prestatie uit 1988

Real Sociedad heeft zich voor het eerst sinds 1988 geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. De huidige nummer zes van LaLiga won woensdagavond met 0-1 bij tweedivisionist Mirandés, hetgeen na de 2-1 zege uit de heenwedstrijd ruim voldoende was om de eindstrijd te bereiken. Athletic Bilbao verdedigt morgenavond in de andere halve finale op bezoek bij Granada een 1-0 voorsprong.

Na de 2-1 overwinning van drie weken geleden had Real Sociedad uitstekende papieren om de finale te halen, maar de formatie uit Baskenland moest het karwei vanavond nog wel klaren. Trainer Imanol Alguacil stuurde zijn sterkste basiself het veld op en zag Real Sociedad een prima eerste helft afwerken. Mirandés schoot in de eerste 45 minuten geen enkele keer op doel en moest op slag van rust uiteindelijk zwichten voor de aanvalsdruk van de bezoekers.

Mickaël Malsa onderschepte een voorzet van Joseba Zaldúa met de arm, waarna Mikel Oyarzabal mocht aanleggen voor een strafschop. De buitenspeler hield zijn zenuwen oog in oog met doelman Limones in bedwang en schoot uiteindelijk door het midden raak: 0-1. In de tweede helft had Real Sociedad iets meer te duchten van Mirandés, maar de thuisploeg kwam geen enkel moment meer in de buurt van een ommekeer.