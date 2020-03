Doelpunt van Agüero brengt beslissing in bekerduel met Nederlands duo

Manchester City heeft de kwartfinale van de FA Cup weten te bereiken. Een doelpunt van Sergio Agüero bracht de beslissing in het met 0-1 gewonnen duel met Sheffield Wednesday, de nummer twaalf van de Championship. Tegelijkertijd won Leicester City met dezelfde cijfers van Birmingham City, door een doelpunt van Ricardo Pereira. Tottenham Hotspur bleef na negentig minuten steken op een 1-1 gelijkspel tegen Norwich City, waardoor er nog een verlenging aan te pas moet komen.

Sheffield Wednesday - Manchester City 0-1

Met Alessio Da Cruz en Joey Pelupessy telde de basiself van Sheffield Wednesday twee Nederlanders tegen Manchester City, dat afgelopen weekeinde beslag legde op de EFL Cup. Na een halfuur spelen waren the Citizens voor het eerst heel dicht bij een treffer, toen Nicolás Otamendi op de lat kopte. Ondanks dat de formatie van manager Josep Guardiola veruit het meeste balbezit had en voor rust voornamelijk op de helft van Sheffield Wednesday speelde, lukte het the Owls om in het eerste bedrijf de nul te houden. Kort na rust kwam de thuisploeg voor de tweede keer in het duel goed weg, toen een schot van Benjamin Mendy via doelman Joe Wildsmith de lat raakte.

Kort daarna was het wel raak, toen een schot van Sergio Agüero via Wildsmith tegen de touwen ging. Pas na de treffer van Manchester City kroop Sheffield Wednesday steeds meer uit zijn schulp. Met enkele gevaarlijke voorzetten zorgde de thuisploeg in de slotfase nog voor spannende momenten, maar de gelijkmaker kwam er uiteindelijk niet meer op Hillsborough. Manchester City kwalificeert zich zodoende voor de kwartfinale van de FA Cup, waar Arsenal, Chelsea, Newcastle United en Sheffield United zich reeds voor geplaatst hadden.

Leicester City - Birmingham City 1-0

In de eerste 45 minuten kwam de huidige nummer drie van de Premier League niet tot scoren tegen de nummer vijftien van de Championship, waar Maikel Kieftenbeld binnen de lijnen stond. De bezoekers lieten zich zien via Kerim Mrabti, terwijl Ben Chillwell voor rust namens the Foxes een mogelijkheid onbenut liet. Gaandeweg de tweede helft kwam Leicester steeds dichter bij een treffer, daar James Maddison de lat raakte en Kelechi Iheanacho een treffer afgekeurd zag worden. Uiteindelijk schonk Ricardo Pereira the Foxes de overwinning op Birmingham City. De Portugese vleugelverdediger kopte een voorzet van Marc Albrighton tegen de touwen en bezorgde Leicester daarmee een plek in de kwartfinale.