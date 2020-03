Barça en Junior Firpo ontkennen opmerkelijk verhaal over handblessure

Barcelona en Junior Firpo ontkennen dat de linksback een blessure heeft overgehouden aan een middag op de kartbaan. Firpo speelde in de competitiewedstrijd tegen Eibar (5-0 zege) op 22 februari en tijdens het Champions League-duel met Napoli (1-1) van drie dagen later met verband om zijn linkerhand, wat volgens TV3 en Catalunya Radio het gevolg was van een ongeluk tijdens het karten.

Spelers van Barcelona mogen van de club geen 'risicovolle' activiteiten ondernemen in hun vrije tijd, waar karten onder valt. Volgens de Catalaanse media had Firpo zich niet aan die regel gehouden. Op Twitter ontkent de 23-jarige vleugelverdediger, afgelopen zomer voor minstens achttien miljoen euro overgekomen van Real Betis, echter dat zijn blessure met karten te maken had. Hij ontkent of bevestigt niet dat hij op de kartbaan te vinden was.

"Ik wil duidelijk maken dat ik de lichte blessure aan mijn linkerhand heb opgelopen tijdens de training op de donderdag voor de wedstrijd tegen Eibar", schrijft Firpo. "Elk ander verhaal staat los van de werkelijkheid. Het is geen ernstige blessure. Ik ben tijdens de training verkeerd terechtgekomen, zoals dat wel vaker gebeurt. Volgens mij is er in de sportwereld genoeg om over te praten en hoef je niet zulke dingen te verzinnen."

Eerder meldde Marca al dat Barcelona de berichtgeving van TV3 en Catalunya Radio ontkent. Nadat hij tweemaal met verband om de hand speelde, bleef Firpo zondag negentig minuten op de bank in de verloren Clásico tegen Real Madrid (2-0) in LaLiga. Jordi Alba, de eerste keus op de linksbackpositie, was immers weer inzetbaar nadat hij tegen Eibar en Napoli ontbrak met een bovenbeenblessure. Zaterdag treedt Barcelona, de nummer twee van LaLiga, voor eigen publiek aan tegen nummer zes Real Sociedad.