Onverwachte basisklant Van de Sanden vergeet Brazilië pijn te doen

Het Nederlands vrouwenelftal is met een gelijkspel begonnen aan het vriendschappelijke Tournoi de France. In het Stade du Hainaut in Valenciennes remiseerde Oranje tegen Brazilië, de nummer negen van de FIFA-wereldranglijst. Het werd 0-0 in een weinig aantrekkelijke wedstrijd. Pas in de tweede helft kreeg Oranje goede kansen om de score te openen, maar onder meer Shanice van de Sanden had het vizier niet op scherp staan.

Het Tournoi de France werd in het leven geroepen ter ere van het vijftigste jaar vrouwenvoetbal in het gastland. Met Frankrijk, Nederland, Canada en Brazilië zijn enkele van de sterkste vrouwenvoetbalploegen vertegenwoordigd: zij nemen het tot aan 10 maart tegen ekaar op in een poule, waarvan de winnaar meteen de winnaar van het toernooi is. Oranje moest vlak voor de aftrap een wijziging doorvoeren in de opstelling, daar Jill Roord tijdens de warming-up last kreeg van haar bovenbeen. Ze werd voorin vervangen door Van de Sanden.

Nadat de speelsters elkaar begroetten met de ellebogen in plaats van de handen, een preventieve maatregel vanwege de uitbraak van het coronavirus, ontstond een afwachtende wedstrijd waarin beide ploegen weinig indruk maakten. Oranje werd gaandeweg de eerste helft iets sterker en kreeg mogelijkheden via Jackie Groenen, Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk. Oranje probeerde aan te vallen, maar liep zich voortdurend vast in de eindfase. Van de Sanden had pech toen ze de bal volledig verkeerd raakte na voorbereidend werk van Miedema. Ook de grootste kans van de wedstrijd was voor Van de Sanden, achttien minuten voor tijd.

Na een splijtende pass van Miedema stond de buitenspeler plots tegenover keepster Natascha Honegger, die als winnaar uit de strijd kwam. Kort daarvoor, na ruim een uur spelen, had Van de Sanden al een goede kans gemist: ook toen stuitte ze op Honegger. Miedema plaatste een inzet na een goede combinatie met Groenen net langs de kruising. Zodoende bleef het bij 0-0. Oranje treft Canada op zaterdag en gastland Frankijk op dinsdag. De ploeg van Sarina Wiegman zal hopen meer te kunnen laten zien op het toernooi dat voor Oranje geldt als voorbereiding op de Olympische Spelen. In de zomer doen de Oranje Leeuwinnen voor het eerst in de geschiedenis mee aan het grootste sportevenement ter wereld.