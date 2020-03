Bellarabi schenkt Bosz groot succes; Sinkgraven haalt opgelucht adem na fouten

Bayer Leverkusen heeft zich woensdagavond met pijn en moeite geplaatst voor de halve finales van de DFB Pokal. Het elftal van trainer Peter Bosz won op eigen veld na een achterstand met 3-1 van Union Berlin. De bezoekers leidden achttien minuten voor tijd nog met 0-1, maar nadat verdediger Christopher Lenz met rood van het veld gestuurd was liep Leverkusen alsnog weg bij de formatie uit Berlijn. Daley Sinkgraven speelde de gehele wedstrijd bij Leverkusen; Sheraldo Becker zat negentig minuten op de bank namens Union Berlin.

Bosz zal zeker niet tevreden zijn geweest over de eerste helft die zijn ploeg vanavond speelde. Leverkusen creëerde voor eigen publiek aanvankelijk amper kansen en kwam op slag van rust verrassend op achterstand. Sinkgraven speelde de bal op eigen helft slordig in de voeten bij een tegenstander, waarna Union Berlin razendsnel kon omschakelen via Marius Bülter. Sinkgraven wilde zijn fout herstellen en ging in de achtervolging, maar werd vervolgens kinderlijk afgetroefd door Bülter. Die zette de bal vervolgens voor, waarna Marcus Ingvartsen bij de tweede paal met het hoofd scoorde: 0-1.

Leverkusen had overigens al veel eerder in de wedstrijd op achterstand kunnen komen: een kopbal van Bülter was in de openingsfase op miraculeuze wijze onschadelijk gemaakt door doelman Lukáš Hrádecký. Het elftal van Bosz creëerde zelf in de eerste helft amper gevaar, waardoor Union Berlin halverwege verrassend leidde in de BayArena. De oefenmeester greep in de rust hard in: Nadiem Amiri en Jonathan Tah bleven aan het begin van de tweede helft in de kleedkamer achter ten faveure van Moussa Diaby en Mitchell Weiser.

Met name Diaby liet zich direct gelden met een gevaarlijke dribbel die ternauwernood geen treffer opleverde. Leverkusen ontwikkelde in de openingsfase van het tweede bedrijf grote druk richting het doel van Union Berlin, maar de bezoekers hielden stand en kregen zo steeds meer hoop op een goed resultaat. Negentien minuten voor tijd werd Union Berlin echter gedupeerd door Lenz: de linkervleugelverdediger ging diep op de helft van Leverkusen onnodig hard door op Charles Aránguiz en werd met tweemaal geel van het veld gestuurd.

Leverkusen had vervolgens slechts negentig seconden nodig om te profiteren van de overtalsituatie: na een pass van Kai Havertz tekende Karim Bellarabi met een diagonaal en laag schot voor de 1-1. Bellarabi stond pas twee minuten binnen de lijnen, nadat hij in de zeventigste minuut als derde invaller was gebracht door Bosz. De Duits international voorzag het aanvalsspel van Leverkusen van nieuw elan en had kort na de gelijkmaker ook de 2-1 op zijn voet, maar zijn inzet werd vlak voor de doellijn weggehaald door een verdediger van Union Berlin. De druk van Leverkusen hield aan en dat resulteerde vijf minuten voor tijd uiteindelijk alsnog in de verlossende 2-1 van Aránguiz, die in de drukte raak kopte na een hoekschop van Kerem Demirbay. Leverkusen counterde zich in de blessuretijd via Diaby, na een assist van Bellarabi, nog naar een derde treffer.