Maand lang alle stadions op slot tijdens competitieduels in Serie A

Bij competitiewedstrijden in de Serie A zijn de komende maand geen toeschouwers aanwezig. De Italiaanse voetbalbond maakt woensdagavond bekend dat alle sportevenementen, waaronder dus voetbalwedstrijden, tot aan 3 april achter gesloten deuren worden afgewerkt. Het gaat om de eerstvolgende drie volledige speelrondes in de competitie. Het ingrijpende besluit is het gevolg van de uitbraak van het coronavirus in Italië.

In Europa grijpt het virus in Italië het meest hardhandig om zich heen. Woensdag liep het aantal dodelijke slachtoffers op van 79 naar 107, terwijl er meer dan 3000 besmettingen zijn vastgesteld in het land. De regering heeft besloten om alle scholen en universiteiten tot 15 maart te sluiten en heeft nu ook een decreet afgevaardigd om sportevenementen zonder publiek te laten spelen. Bovendien zijn voetbalclubs volgens het decreet verantwoordelijk voor regelmatige controles bij hun spelers en stafleden op het virus.

De regering wil verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen en kiest er daarom voor om wedstrijden in het gehele land zonder publiek af te werken. Eind vorige maand verbood de regering al al sportwedstrijden in de noordelijke regio's van Italië, waar de meeste besmettingen zijn geconstateerd. Zondag werd de topper tussen Internazionale en Juventus al geannuleerd, net als vier andere wedstrijden. Vermoedelijk wordt de topper komende zondag ingehaald.

De wedstrijd tussen Sampdoria en Hellas Verona lijkt op zaterdag gespeeld te gaan worden, terwijl een dag later de wedstrijden AC Milan - Genoa, Parma - SPAL, Sassuolo - Brescia, Udinese - Fiorentina en Juventus - Inter op de planning staan. Het blijft echter puzzelen om een datum te vinden voor andere wedstrijden die recentelijk werden afgelast als gevolg van het coronavirus, zoals de halvefinalewedstrijden Juventus - AC Milan en Napoli - Inter in de Coppa Italia. Die stonden aanvakelijk voor respectievelijk woensdag- en donderdagavond op de rol.