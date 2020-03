Vorm krijgt na zestien maanden weer kans en gaat strijd aan met landgenoot

Tottenham Hotspur begint vanavond met twee Nederlanders aan het duel met Norwich City in de vijfde ronde van de FA Cup. Manager José Mourinho heeft als gewoonlijk een basisplaats over voor Steven Bergwijn, maar ook Michel Vorm heeft vanavond een basisplaats. Vorm krijgt in het doel van the Spurs de voorkeur boven Paulo Gazzaniga en speelt zijn eerste wedstrijd van het seizoen. In totaal staan er vanavond drie Nederlanders aan de aftrap in Londen, want Tim Krul verdedigt het doel van Norwich City.

Mourinho kan vanavond niet beschikken over aanvoerder en eerste doelman Hugo Lloris. De Fransman kampt met liesklachten en moest het competitieduel van afgelopen weekend met Wolverhampton Wanderers (2-3 nederlaag) ook al aan zich voorbij gaan. Lloris werd toen in het doel van Tottenham vervanger door Gazzaniga, maar laatstgenoemde zit vanavond op de reservebank ten faveure van Vorm, die zijn eerste minuten maakt sinds 24 oktober 2018, toen hij invaller was tegen PSV.

Mourinho lijkt verder voor het bekerduel van vanavond weer terug te vallen op een systeem met vier verdedigers. Serge Aurier, Davinson Sánchez en Eric Dier blijven staan ten opzichte van de wedstrijd tegen Wolverhampton, maar Jan Vertonghen maakt ten koste van Japhet Tanganga zijn rentree in de basis. Verder is Ben Davies uit de basis verdwenen ten faveure van de negentienjarige Oliver Skipp; Harry Winks, Giovani Lo Celso, Dele Alli, Bergwijn en Lucas Moura konden tegen Wolverhampton al rekenen op basisplaatsen.

Tottenham kan een resultaat vanavond zeer goed gebruiken na drie verliespartijen op rij. The Spurs treffen echter een opponent met enig zelfvertrouwen: Norwich City won afgelopen vrijdag in de Premier League verrassend met 2-0 van Leicester City. Het elftal van manager Daniel Farke is desondanks voorlopig nog wel hekkensluiter in Engeland.

Opstelling Tottenham Hotspur: Vorm; Aurier, Dier, Sanchez, Vertonghen; Winks, Skipp; Lo Celso, Dele, Bergwijn, Lucas Moura.

Opstelling Norwich City: Krul; Aarons, Godfrey, Hanley, Lewis Vrancic, Trybull, Buendia, Rupp, Cantwell; Drmic